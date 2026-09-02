Piloña celebra la décima edición del Concurso de sidra casera con Mieres como invitado y degustación popular

Piloña celebrará este fin de semana la décima edición de su Concurso de sidra casera, con Mieres como concejo invitado. El programa, entre el sábado 5 y el domingo 6, incluye desde las semifinales hasta una degustación popular.

El sábado, a partir de las 17 horas, el jurado seleccionará las mejores bebidas para la final del día siguiente. Posteriormente, entre las 19:15 y las 21:30, se celebrará un concurso de escanciadores no profesionales, con un premio único de 150 euros y obsequios para los participantes infantiles. A las 21:30, la plaza del Ganáu acogerá una pitanza, una corderada vinculada a la sidra como espacio de confraternización. La jornada concluirá a las 23 horas con una folixa y una barraca.

Pasacalles folixeru

El domingo, la actividad comenzará a las 11 horas con un pasacalles folixeru que partirá de la estación y recorrerá la calle Covadonga de Infiesto hasta la plaza del Ganáu, con premios de 200, 100 y 50 euros para los tres primeros puestos. A las 11:50, Juan Stové, natural de Gijón, licenciado en Bellas Artes y director del Museo de la Sidra de Nava, pronunciará el pregón, cuyo objetivo es impulsar el prestigio cultural de la sidra y convertir el museo en un referente de esa cultura.

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Tras el pregón, el público podrá degustar la sidra casera de Piloña y la de los lagareros de Mieres, para lo que solo se necesita comprar el vaso conmemorativo a 5 euros, que incluye pinchos variados.