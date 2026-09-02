Piloña celebra la décima edición del Concurso de sidra casera con Mieres como invitado y degustación popular
El programa de la cita sidrera incluye un concurso de escanciadores no profesionales y una corderada el sábado por la noche
Piloña celebrará este fin de semana la décima edición de su Concurso de sidra casera, con Mieres como concejo invitado. El programa, entre el sábado 5 y el domingo 6, incluye desde las semifinales hasta una degustación popular.
El sábado, a partir de las 17 horas, el jurado seleccionará las mejores bebidas para la final del día siguiente. Posteriormente, entre las 19:15 y las 21:30, se celebrará un concurso de escanciadores no profesionales, con un premio único de 150 euros y obsequios para los participantes infantiles. A las 21:30, la plaza del Ganáu acogerá una pitanza, una corderada vinculada a la sidra como espacio de confraternización. La jornada concluirá a las 23 horas con una folixa y una barraca.
Pasacalles folixeru
El domingo, la actividad comenzará a las 11 horas con un pasacalles folixeru que partirá de la estación y recorrerá la calle Covadonga de Infiesto hasta la plaza del Ganáu, con premios de 200, 100 y 50 euros para los tres primeros puestos. A las 11:50, Juan Stové, natural de Gijón, licenciado en Bellas Artes y director del Museo de la Sidra de Nava, pronunciará el pregón, cuyo objetivo es impulsar el prestigio cultural de la sidra y convertir el museo en un referente de esa cultura.
Tras el pregón, el público podrá degustar la sidra casera de Piloña y la de los lagareros de Mieres, para lo que solo se necesita comprar el vaso conmemorativo a 5 euros, que incluye pinchos variados.
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