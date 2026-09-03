Emotivo homenaje en Ribadesella a Walter Bouzán y Alberto Llera: "Son dos titanes del piragüismo y grandes personas"

Ribadesella homenajeó ayer a los vencedores del Descenso del Sella de este año, Walter Bouzán Sánchez y Alberto Llera Serrano. El acto, organizado por el Ayuntamiento, estuvo presidido por el alcalde, Paulo García, quien destacó que son un ejemplo para los piragüistas que dan los primeros pasos. Elogió tanto su faceta deportiva como la humana, y su saber estar en la competición y en la victoria.

El Alcalde recordó que la piragua que llegó en segundo lugar iba capitaneada por otro riosellano, Miguel Llorens, y pidió un aplauso para todos los piragüistas del concejo que compitieron en el Sella. Bouzán y Llera recibieron un cuadro con la cabeza del caballo de Tito Bustillo. Los compañeros del Club Piragüismo el Sella les hicieron el pasillo.

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La presentadora del evento, la periodista María Villoria, destacó que Bouzán y Llera son un orgullo para Ribadesella y "dos titanes del piragüismo", "grandes deportistas y grandes personas". Rememoró el emocionante esprint de la prueba, un final de infarto que hizo disfrutar a los espectadores y que provocó "lágrimas de alegría" en muchos de los presentes.