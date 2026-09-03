Llanes organiza un taller gratuito para que pymes y autónomos dominen la inteligencia artificial
La jornada, que se celebrará el 29 de septiembre en el Centro de Empresas Municipal, enseñará a utilizar técnicas de "prompting" avanzado para obtener el máximo rendimiento de la IA
El Ayuntamiento de Llanes, en colaboración con la Oficina Acelera Pyme de la FADE, ha organizado un taller práctico y gratuito para que pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras de la comarca aprendan a comunicarse de manera efectiva con la Inteligencia Artificial (IA). Bajo el título "Aprende a entenderte con la IA. Cómo pedirles las cosas para obtener el resultado que necesitas", la jornada tendrá lugar el próximo 29 de septiembre a las 10:00 horas en el aula del Centro de Empresas Municipal de Llanes.
Impartido por Carmen Bouzas, consultora TIC de CTIC Centro Tecnológico y coordinadora de la Oficina Acelera Pyme Rural en Asturias, el taller está diseñado para desmitificar la interacción con la IA y convertirla en una herramienta de trabajo cotidiana, eliminando la frustración de no obtener los resultados esperados.
"El objetivo es que los asistentes dejen de pelearse con la IA y aprendan a pedirle las cosas para que les dé exactamente lo que buscan a la primera», explica el Ayuntamiento de Llanes. Durante la sesión, se abordarán técnicas de 'prompting avanzado' para redactar peticiones "maestras", ahorrar tiempo en tareas como resumir o redactar, y convertir a la IA en un asistente experto para la toma de decisiones.
La agenda del taller cubrirá desde la "fórmula para pedir cosas a las IAs" hasta trucos para darle una "personalidad" a la herramienta, enseñarle con ejemplos y ponerle límites. Se analizarán casos reales para pasar de un resultado mediocre a uno brillante, y se abordará cómo reconducir la conversación cuando la IA falla o se bloquea.
Esta iniciativa del Ayuntamiento de Llanes refuerza su apuesta por la capacitación digital del tejido empresarial local, ofreciendo herramientas para mejorar la competitividad y la innovación. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4cozawE.
Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la jornada también se emitirá por streaming.
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