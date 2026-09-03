Llanes organiza un taller gratuito para que pymes y autónomos dominen la inteligencia artificial

El Ayuntamiento de Llanes, en colaboración con la Oficina Acelera Pyme de la FADE, ha organizado un taller práctico y gratuito para que pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras de la comarca aprendan a comunicarse de manera efectiva con la Inteligencia Artificial (IA). Bajo el título "Aprende a entenderte con la IA. Cómo pedirles las cosas para obtener el resultado que necesitas", la jornada tendrá lugar el próximo 29 de septiembre a las 10:00 horas en el aula del Centro de Empresas Municipal de Llanes.

Impartido por Carmen Bouzas, consultora TIC de CTIC Centro Tecnológico y coordinadora de la Oficina Acelera Pyme Rural en Asturias, el taller está diseñado para desmitificar la interacción con la IA y convertirla en una herramienta de trabajo cotidiana, eliminando la frustración de no obtener los resultados esperados.

"El objetivo es que los asistentes dejen de pelearse con la IA y aprendan a pedirle las cosas para que les dé exactamente lo que buscan a la primera», explica el Ayuntamiento de Llanes. Durante la sesión, se abordarán técnicas de 'prompting avanzado' para redactar peticiones "maestras", ahorrar tiempo en tareas como resumir o redactar, y convertir a la IA en un asistente experto para la toma de decisiones.

La agenda del taller cubrirá desde la "fórmula para pedir cosas a las IAs" hasta trucos para darle una "personalidad" a la herramienta, enseñarle con ejemplos y ponerle límites. Se analizarán casos reales para pasar de un resultado mediocre a uno brillante, y se abordará cómo reconducir la conversación cuando la IA falla o se bloquea.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Llanes refuerza su apuesta por la capacitación digital del tejido empresarial local, ofreciendo herramientas para mejorar la competitividad y la innovación. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4cozawE.

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Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la jornada también se emitirá por streaming.