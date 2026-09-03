Llanes destina 130.000 euros a la rehabilitación de las antiguas escuelas de La Borbolla

El Ayuntamiento de Llanes abordará la rehabilitación integral de las antiguas escuelas de La Borbolla avanzando en la recuperación del patrimonio local con la mejora de este histórico edificio que lleva años en desuso. Una actuación en línea con el compromiso del equipo de gobierno de atender las demandas de los núcleos rurales y de abordar la recuperación de edificios singulares del concejo.

Las escuelas de La Borbolla, inmueble que formó parte del CRA-2 hasta el año 2015, arrastraba deficiencias estructurales que ya entonces eran notables. De hecho, en los últimos años de actividad educativa, las clases se impartieron con el inmueble apuntalado, una situación que evidenciaba la necesidad de una intervención urgente para garantizar su conservación. Entre otras deficiencias, las maderas del tejado padecen importantes deterioros y los aleros han sufrido algunos desprendimientos.

El pasado 13 de agosto, técnicos municipales, junto a dos representantes de la Junta Vecinal de La Borbolla, realizaron una visita al inmueble para evaluar el estado del edificio y definir los detalles que vertebrarán el proyecto de rehabilitación.

Inversión de 130.000 euros

El proyecto contará con una inversión municipal de 130.000 euros. Las obras permitirán abordar las deficiencias más importantes del edificio:

Renovación integral de la cubierta: Se renovará completamente el tejado y los aleros, así como los canalones.

Mejora de la envolvente: Se rehabilitará la fachada y envolventes, manteniendo las ventanas.

Reordenación interior del inmueble: Se eliminará el forjado intermedio de madera, reconfigurando el espacio a doble altura.

"Esta intervención, consensuada con la Junta Vecinal, supone un paso más en la estrategia municipal de puesta en valor de las antiguas escuelas rurales, dotándolas de una nueva vida para el servicio de los vecinos y la dinamización social del entorno. Se trata, además, de un inmueble con un importante valor sentimental para los vecinos, que arrastraba un importante deterioro desde hace más de una década", ha declarado Enrique Riestra, alcalde de Llanes, añadiendo que esta partida para la rehabilitación de las escuelas de La Borbolla es "reflejo de la gestión económica responsable del Ayuntamiento".

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Desde el Ayuntamiento se valora "muy positivamente" la implicación de la Junta Vecinal en este proceso, con quien el equipo de gobierno seguirá colaborando para definir el futuro uso de este emblemático espacio.