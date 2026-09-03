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El paseo Pablo Iglesias de Arriondas ya está operativo de nuevo

Las actuaciones, financiadas por el Principado, el Ministerio y el Ayuntamiento, incluyen la reapertura de accesos a equipamientos deportivos y la instalación de baños autolimpiables

El paseo Pablo Iglesias, en Arriondas (Parres).

El paseo Pablo Iglesias, en Arriondas (Parres). / R. J. M. C.

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

Ha vuelto a ponerse en servicio de nuevo el paseo Pablo Iglesias, una apertura muy demandada y en la que ya han finalizado las obras incluidas en el proyecto de defensa frente a las avenidas, en la villa de Arriondas (Parres), unas actuaciones que forman parte del convenio firmado por el Principado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ayuntamiento de Parres que consta de tres fases y supera los 15,4 millones de inversión.

Ya están abiertos igualmente los accesos a la zona deportiva y al polideportivo municipal Javier Hernanz, entre otros equipamientos. "Se está trabajando en los últimos retoques en los entornos del parque de La Concordia, y ultimándose también la instalación de los baños públicos autolimpiables instalados en el parque de La Llera, que prestarán, del mismo modo, un gran servicio público", señaló el alcalde de Parres, Emilio García Longo.

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