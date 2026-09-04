Daniel Torre, costalero mayor de la Virgen de Guía de Llanes: "Lo máximo para un devoto es llevar la imagen"

Daniel Torre tiene 54 años y desde hace 16 ejerce como costalero mayor de la Virgen de Guía. Natural de Llanes, reside desde hace 11 años en Tenerife, pero no ha faltado nunca su cita con la Guía. Heredero de una saga familiar vinculada al bando de la Guía –su padre, Pepe Torre, fue presidente durante 26 años; su hermano Óscar durante 12, y su sobrino David Prada durante otros 12–, Daniel coordina a los costaleros que portan la imagen de la Virgen llanisca en las procesiones de los días 7 (nocturna) y 8 (matutina).

–¿Cuál es la función del costalero mayor?

–Coordinar los turnos, decidir los cambios en las procesiones, controlar los giros y asegurarse de que todo funcione con orden y devoción, hasta la entrada en la basílica. Todo está medido.

–¿Qué novedades presentan las procesiones de la Guía?

–El año pasado ampliamos los varales para subir el número de costaleros por turno de 16 a 20. Así podemos tener 60 costaleros en tres turnos. Es una apuesta a futuro. Este año procesionan 64 personas, de las cuales 56 llevarán la imagen. Los varales se ampliaron para no tener problemas de personal, porque estamos llegando al tope.

–¿Cuánto pesa la imagen? ¿Se nota el aumento del número de varales?

–La Virgen pesa unos 600 kilos. Se nota muchísimo el incremento de varales. Girarla requiere más espacio. En el puente, por ejemplo, tenemos que poner vallas para poder maniobrar. Es totalmente diferente a otros años.

DanielTorre, este jueves, en el campo de la Guía, en Llanes. / Ramón Díaz

–¿Hay relevo generacional?

–Se necesita mucha gente, pero hay muchos voluntarios. Lo que más me ilusiona es ver a la gente joven. Antes los jóvenes querían ir en el pasacalles vestidos de porruanu, pero eso está cambiando: ahora quieren llevar la imagen, quieren ser costaleros. Esa es una apuesta de futuro buenísima. El futuro está asegurado.

–¿Qué significa para usted la fiesta de la Guía?

–Para mí es todo. Crecí viendo a mi padre como presidente del bando durante 26 años. Después lo cogió mi hermano Óscar y ahora lo lleva mi sobrino David.

–¿Qué se siente al llevar la imagen de la patrona?

–Siempre les digo a los costaleros que disfruten de ese momento. Para un devoto de la Virgen de Guía, lo máximo es llevar la imagen. Hay mucho sentimiento, recuerdos de gente que ya no está, y sobre todo, muchísima devoción.

–¿Ha llevado usted alguna vez la Virgen como costalero?

–Solo una vez, cuando falleció una hermana de mi padre. Me dejaron llevarla un tramo, llegando a la basílica, como homenaje a mi tía. Cuando murió el anterior costalero mayor, Tito Gutiérrez, los costaleros propusieron que me hiciera cargo. Yo acepté encantado. Mi idea y mi ilusión es seguir hasta que la Virgen de Guía me dé salud.

–¿Cómo se viven las procesiones desde dentro?

–Con tensión y nerviosismo, pero todo el mundo está muy metido. Los costaleros son auténticos profesionales. Además, colaboramos en otras fiestas: aportamos costaleros para la Virgen Dolorosa en Semana Santa, para Santa Ana, y para la procesión de Nuestra Señora, la patrona de Llanes.

–¿Está preparado para este año?

–Siempre estoy preparado y con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Un año más, les diré a los costaleros que aprovechen el momento, que disfruten y que hagan disfrutar a toda la gente que los sigue en la calle.

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