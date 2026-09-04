Llanes invierte más de 135.000 euros en mejorar el colegio público Peña Tú antes del inicio del curso

El Ayuntamiento de Llanes está abordando, antes del inicio del curso escolar, diversas actuaciones de mejora de las instalaciones en el colegio público Peña Tú de la capital del concejo. Unas actuaciones entre las que destacan por su importancia el pintado de las fachadas del colegio, y el cierre parcial del pabellón polideportivo del patio.

Cubrición parcial del pabellón

Las obras en ejecución abordan el cierre del lateral oeste del pabellón techado existente en el patio del colegio Peña Tú, dado que, aun a pesar de la techumbre, ante temporales y precipitaciones con viento fuerte del oeste o noroeste, el agua de lluvia se colaba al interior del pabellón, encharcando el piso en ocasiones.

La solución adoptada ha consistido en la instalación de correas de tubo estructural pregalvanizado, colocadas longitudinalmente en la fachada oeste del polideportivo y fijadas mecánicamente a la estructura, sobre las que se fijarán planchas de policarbonato celular a lo largo de toda la cara oeste del pabellón.

El Ayuntamiento de Llanes ha adjudicado estos trabajos en 46.948 euros.

Pintado de las fachadas del colegio

De otra parte, se está procediendo de forma simultánea al pintado de las fachadas del colegio Peña Tú, actuación ya muy avanzada.

El pintado de las fachadas se realiza mediante aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color gris claro y acabado mate, con textura lisa, previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre el paramento exterior de mortero de cemento.

Esta actuación ha sido adjudicada en 47.890,24 euros.

Renovación del parque infantil

De otro lado, el Consistorio llanisco ha adjudicado, en 40.704,40 euros, la renovación integral del parque situado en el patio del edificio de Educación Infantil del colegio Peña Tú. La actuación busca crear un espacio de juego más seguro, moderno y accesible para los niños y niñas de 3 a 6 años.

Actualmente, el parque cuenta con una superficie de aproximadamente 105 metros cuadrados de losetas de caucho que se encuentran en mal estado, por lo que se procederá a su completa demolición y sustitución.

Se construirá una nueva solera de hormigón armado con una pendiente del 1,5% para facilitar el drenaje, se instalará un pavimento continuo de seguridad de caucho de 5 centímetros de espesor, de colores, y por último se instalará un juego infantil que incluye un conjunto de toboganes, estructura de aluminio y paneles de polietileno de alta densidad.

Declaraciones institucionales

Al hilo de estas actuaciones en el colegio público Peña Tú de Llanes, el alcalde llanisco, Enrique Riestra, ha declarado: «Son obras importantes para la mejora del colegio y estarán listas para el inicio de curso o para los primeros días del mismo». Además, el regidor ha adelantado que «estas actuaciones vienen de la mano de un proyecto para la mejora de la calle Celso Amieva, en la que, además del colegio, se encuentran el instituto, la biblioteca, y otros espacios públicos, y que implicará una mayor seguridad de los viandantes y una mejor accesibilidad».

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Las obras en ejecución fueron visitadas este viernes por el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, y la concejala de Educación, Aurora Aguilar.