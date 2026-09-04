Parres teje comunidad cuir más allá de la fiesta: "Es genial tener espacios seguros"

No se trataba solo de caminar. En la pista del recién inaugurado espacio García Dory, los participantes del Taller Verbena: Teatro y cuerpo en movimiento, avanzaban este viernes sin prisa mientras Pelayo Muñiz, dramaturgo y director de escena, les pedía que no se refugiaran en un rincón. Que recorrieran toda la superficie. Que se atrevieran a "ocupar el espacio".

La propuesta, una de las actividades de la Romería Cuir que se celebra estos días en Parres, trasladaba al cuerpo una necesidad que atraviesa el encuentro: la de encontrar lugares seguros para las personas LGTBIQ+ lejos de las grandes ciudades. Andrea Posada, voluntaria de la organización llegada desde Madrid, había acudido con una amiga y encontraba en esa convivencia una razón para implicarse: "Es genial tener espacios seguros donde poder compartir".

No es una necesidad abstracta. La primera jornada de esta edición, que por primera vez se prolonga durante cuatro días, incluyó la proyección de cortometrajes sobre la vida de quienes no encajan en los estándares sociales establecidos en zonas rurales. "Fue duro ver lo difícil que lo tienen en los pueblos", señalaba Posada tras la sesión del jueves.

Un lugar de respiro

La Romería reúne estos días a personas llegadas de distintos puntos de España, con trayectorias que confluyen en una misma búsqueda. Javi Arruñada regresó a Asturias hace tres años, tras residir en Madrid y Barcelona. Para él, la cita es "una pasada" y permite comprobar que "cuando sales de las grandes ciudades te das cuenta de las necesidad que hay de crear este tipo de espacios para compartir".

Nur Gómez viajó desde Navarra con su pareja después de que unas amigas les hablaran del encuentro. Lo define como "un lugar de respiro". "Normalmente parece que te cortas al expresar cariño hacia tu pareja", explicaba. En Arriondas, en cambio, esa expresión cotidiana deja de vivirse con cautela.

Más que fiesta

La programación busca precisamente que la Romería no se reduzca a su dimensión festiva. Una asistente veterana de ediciones anteriores, defendía que estas iniciativas ayudan a "mostrar a la sociedad que la comunidad del colectivo LGTBIQ+ es mucho más que fiesta". Los talleres de bienestar, las actividades deportivas, las rutas, los debates y las proyecciones amplían la oferta y dan forma a un encuentro pensado también para el autoconocimiento y la convivencia.

Chema San Miguel, que acudió el pasado año junto a su marido y acabó trasladándose desde Madrid a Asturias, percibe ese crecimiento. "Cada año está mejor organizado y hay más oferta de actividades", afirmaba. En su opinión, el objetivo va más allá de llenar una agenda: "Se trata de crear comunidad".

La gente que vuelve

Esa comunidad se reconoce tanto en quienes llegan por primera vez como en los reencuentros. Iris López, residente en Madrid, no ha faltado desde la primera edición. "Vine el primer año a disfrutar, pero como es muy familiar y horizontal, al año siguiente ya estábamos colaborando", recordaba. Lo que más valora es "la gente que conoces cada año y los que vuelves a ver al año siguiente".

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Chema Fernández, llegado desde Ribadeo en su primera visita, destacaba "el ambiente tranquilo", sin masificación y con una forma de socializar "que se está perdiendo". Mientras los participantes ocupaban la pista del García Dory, la consigna del taller adquiría así otra dimensión: hacer sitio, conocerse y no quedarse al margen.