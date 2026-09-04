El Proyecto Pigargo alcanza un nuevo hito con el nacimiento de tres pollos, fruto de las liberaciones iniciadas en 2021 en Asturias

El Proyecto Pigargo, puesto en marcha hace cinco años en Asturias por la asociación conservacionista GREFA, ha alcanzado un nuevo hito con el nacimiento y primer vuelo exitoso de tres pollos de esta especie durante la temporada de cría de este año. Este logro, que eleva a cuatro el número de ejemplares nacidos en libertad desde el inicio de la iniciativa, refuerza la reintroducción en España de la mayor águila de Europa.

Los tres nacimientos se han producido en dos nidos ubicados en el ámbito de la cornisa cantábrica, aunque su localización exacta no ha sido revelada para garantizar la tranquilidad de las aves. Dos de los pollos, hermanos, son descendientes de la pareja formada por el macho "Pimiango" y la hembra "Mansolea", los mismos progenitores de "Aquila", el ejemplar que el año pasado se convirtió en el primer pigargo europeo en volar con éxito en España en tiempos recientes. El tercer pollo pertenece a una segunda pareja reproductora.

Las liberaciones, en Pimiango

Los tres jóvenes ya han abandonado los nidos y se mueven en las proximidades de sus territorios natales, aunque siguen dependiendo de sus progenitores para alimentarse. La única excepción es la hembra de mayor tamaño de la primera nidada, que ya ha comenzado a buscar alimento de forma autónoma en una zona diferente con presencia de otros ejemplares. Ernesto Álvarez, presidente de GREFA, ha señalado que este comportamiento anticipa en varios meses al observado el año pasado con el primer pollo nacido del proyecto.

Dos de los tres pigargos nacidos en España en 2026, en su nido. / GREFA

Esta nueva etapa se enmarca en el objetivo de recuperar una población reproductora estable de pigargo europeo en España, donde la especie estaba catalogada como extinguida desde 2018, cuando un comité de científicos asesor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avaló su inclusión en el listado oficial de especies desaparecidas del medio natural. El proyecto comenzó en 2021 con la liberación de 26 ejemplares procedentes de Noruega en la localidad asturiana de Pimiango (Ribadedeva).

Tasa de supervivencia del 70%

De aquellos primeros ejemplares, 18 continúan con vida, lo que representa una tasa de supervivencia del 70%, un porcentaje considerado elevado para este tipo de iniciativas. La principal causa de mortalidad detectada ha sido la electrocución, un riesgo que el proyecto ha tratado de mitigar mediante la corrección de más de 500 apoyos de tendidos eléctricos, una labor posible gracias a la colaboración de empresas como EDP e Iberdrola, además de agentes medioambientales y el SEPRONA de la Guardia Civil. Álvarez ha subrayado que el programa lleva dos años sin registrar ninguna muerte de pigargo, un dato favorable para la consolidación a largo plazo de la especie.

El avance del proyecto, cuestionado por algunos colectivos ecologistas y ganaderos, ha recibido el respaldo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que en un informe de su Grupo de Especialistas en Translocaciones de Conservación ha recomendado mantener la liberación de ejemplares según el plan original y continuar con el monitoreo. La formación de cinco parejas estables y el éxito reproductivo de dos de ellas en 2026 refuerzan esta valoración positiva.

Aval en la revista "Ibis"

El valor científico del proyecto también se ha visto respaldado por un estudio reciente publicado en la revista "Ibis", que aporta nuevas evidencias sobre la presencia histórica del pigargo europeo en la Península Ibérica. El investigador Duncan J. Halley, del Instituto Noruego de Investigación de la Naturaleza (NINA), combina en su trabajo restos arqueológicos, fuentes históricas y registros ornitológicos de los siglos XIX y XX para concluir que la especie formaba parte de la avifauna reproductora ibérica, aunque ya en el siglo XIX era extremadamente rara. Halley ha calificado el logro de dos parejas reproductoras y tres pollos en solo cinco años como un hecho "sin precedentes" en programas de reintroducción de esta especie.

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"Mansolea", una de las hembras de pigargo europeo que ha criado. / GREFA

Con vistas al futuro, GREFA ha manifestado su intención de explorar la liberación de pollos de pigargo en otros puntos de la Península Ibérica, incluyendo Portugal, e incluso en áreas de la región mediterránea donde la especie ha desaparecido recientemente, como la isla de Cerdeña. La asociación celebrará una charla divulgativa sobre el proyecto el día 29 de este mes en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.