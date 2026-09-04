El PSOE de Llanes reclama al Alcalde que deje de “vender humo” y recupere "de verdad" el Paseo de San Pedro: "Es un escaparate extraordinario que estamos dejando deteriorarse"

El PSOE de Llanes ha reprochado a Vecinos por Llanes y al PP, que integran el gobierno municipal, el "estado de abandono" en el que se encuentra el Paseo de San Pedro, uno de los espacios más singulares del concejo y, por su ubicación y sus vistas, una de las mejores atalayas sobre el Cantábrico de todo el norte de España.

Los socialistas consideran "especialmente grave" el estado que presenta actualmente este enclave, tanto por su importancia paisajística como por su enorme valor como recurso turístico. “Estamos hablando de uno de los lugares que mejor representa la imagen de Llanes. Es una de nuestras grandes postales y, sin embargo, quien lo visita se encuentra con una estética, un mantenimiento y una imagen que parecen sacados de otra época”, señala el portavoz del PSOE, Óscar Torre.

"Difícil de entender"

La situación resulta todavía "más difícil de entender", según Torre, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento incluyó la "Recuperación ambiental del paseo de San Pedro" dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, llegando a contemplar inicialmente una partida de 188.741,70 euros.

Sin embargo, según el PSOE, durante 2023 y 2024 no se ejecutó ninguna actuación, y no fue hasta finales de 2025 cuando el Ayuntamiento adjudicó una obra vinculada a este proyecto. En concreto, el 16 de diciembre de 2025 se adjudicó a Excavaciones Allende y Jardinor SL el contrato denominado "Recuperación medioambiental del Paseo de San Pedro, Llanes (PSTD)", por 115.045,43 euros, con un plazo de ejecución de un mes y quince días.

Pero, según denuncian los socialistas, la actuación presupuestada inicialmente como una recuperación ambiental y vinculada a parques y jardines terminó imputándose a una partida diferente, denominada "Maquinaria, instalaciones y utillaje", con una dotación de 68.909,20 euros en 2026. Además, las dos certificaciones emitidas en julio de 2026 ascienden a 52.497,83 euros: 45.827,83 euros correspondientes a la primera certificación y 6.670 euros a la segunda y certificación final.

El PSOE exige explicaciones

Óscar Torre considera que el problema no es solamente cuánto dinero se ha presupuestado, sino "qué se ha hecho realmente y cuál es el resultado que se ofrece a los vecinos y visitantes". Por ello reclama al equipo de gobierno que explique con claridad qué actuación concreta se ha ejecutado por esos 52.497,83 euros y qué relación tiene con el proyecto de recuperación ambiental anunciado inicialmente.

Además, el PSOE considera que el paseo de San Pedro necesita una actuación integral, que vaya mucho más allá de intervenciones puntuales. Reclaman mejorar el mantenimiento, renovar la imagen del espacio, cuidar las zonas verdes, actuar sobre los elementos deteriorados y recuperar el conjunto para que esté a la altura de su importancia paisajística y turística.

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Porque, según los socialistas, el Paseo de San Pedro es "un ejemplo más de una forma de gestionar basada en anunciar grandes actuaciones que después no se corresponden con lo que finalmente se ejecuta. Es un lugar que forma parte de la identidad de Llanes, es donde se asoman vecinos y visitantes al Cantábrico, donde se hacen fotografías, donde se contempla nuestro paisaje y uno de los primeros lugares que muchos turistas conocen cuando llegan al concejo. Es un escaparate extraordinario que estamos dejando deteriorarse", concluye Torre.