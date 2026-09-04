Pueblu exige tasa turística y 16 viviendas públicas para apoyar el presupuesto de Ribadesella 2026

El grupo municipal Pueblu–Convocatoria por Ribeseya condiciona su respaldo al proyecto de Presupuestos Generales de Ribadesella para 2026 a la aceptación de un paquete de medidas que incluye la futura implantación de una tasa turística, la construcción de 16 viviendas públicas de alquiler asequible, presupuestos participativos y la revisión de contratos municipales privatizados. El pleno extraordinario para debatir las cuentas se celebrará el próximo 10 de septiembre.

La formación ha trasladado al equipo de gobierno un documento con cuatro condiciones que considera de obligado cumplimiento para abrir una negociación sobre las cuentas municipales. Pueblu sostiene que las propuestas buscan responder a las necesidades de vivienda residencial, participación ciudadana y control de los servicios públicos en el concejo.

El grupo municipal critica además que el borrador presupuestario les fue entregado con escaso margen antes de las comisiones informativas, lo que, según denuncia, les impidió disponer de tiempo suficiente para analizarlo. Pueblu afirma que otra fuerza de la oposición sí recibió la documentación "en tiempo y forma" y acusa al gobierno local de mantener una actitud de "falta de lealtad institucional".

"Restringir el acceso a la información a Pueblu–Convocatoria por Ribeseya equivale, en la práctica, a dejar sin voz a una parte de la ciudadanía riosellana", afirma la formación.

Recaudación turística

La primera exigencia plantea que el Ayuntamiento de Ribadesella tramite su compromiso de adhesión al nuevo marco legal de las estancias turísticas que prepara el Principado. Pueblu vincula esa futura regulación a la creación de una tasa turística, cuya recaudación efectiva se sitúa a partir del 1 de enero de 2027, siempre que la norma autonómica sea aprobada durante este año.

Según la propuesta, los ingresos obtenidos por ese gravamen se destinarían a financiar políticas de alquiler asequible y a compensar el impacto de la actividad turística en los servicios públicos municipales. El documento incluye asimismo una cláusula para que el Ayuntamiento busque vías de financiación alternativas, mediante fondos de cooperación o recursos propios, si la tramitación de la ley autonómica sufriera retrasos que comprometiesen el plan de vivienda.

Dieciséis viviendas

La segunda condición se centra en el proyecto denominado "Ribeseya Social", con el que Pueblu propone iniciar los trámites para que Ribadesella sea declarado zona tensionada en materia de vivienda y promover la construcción de 16 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible.

La iniciativa contempla la creación de una Empresa Municipal de Vivienda, la utilización de suelo público y el acceso a financiación preferencial del Instituto de Crédito Oficial, ICO. Pueblu asegura que el proyecto ejecutivo fue registrado previamente en el Ayuntamiento y que el equipo de gobierno conoce su contenido.

La declaración de zona tensionada permitiría, según defiende la formación, activar herramientas orientadas a aliviar las dificultades de acceso a la vivienda en el concejo. El grupo sitúa la vivienda residencial como una de las principales prioridades de su negociación presupuestaria.

Decisión vecinal

El tercer bloque de medidas reclama reservar una parte de las inversiones previstas en el capítulo 6 del presupuesto municipal para un proceso de presupuestos participativos. Pueblu fija un mínimo garantizado de 50.000 euros para que los vecinos puedan decidir las actuaciones prioritarias.

La propuesta plantea que ese proceso se desarrolle durante el último trimestre del año y permita a la ciudadanía riosellana elegir de forma directa el destino de una parte de las inversiones municipales.

Servicios municipales

La cuarta condición exige realizar auditorías independientes sobre los contratos de servicios privatizados que estén próximos a caducar. La formación propone que esos análisis sirvan para valorar su posible recuperación progresiva por parte de una nueva empresa pública municipal.

Pueblu sostiene que la remunicipalización de servicios permitiría reducir el coste asociado al beneficio industrial de las empresas adjudicatarias y mejorar la prestación directa de los servicios públicos. La medida se plantea como una revisión previa de los contratos antes de decidir sobre su renovación o rescate.

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El grupo municipal defiende que el turismo debe contribuir a financiar el bienestar de la población residente y emplaza al equipo de gobierno a demostrar "con hechos si realmente gobierna para todo el pueblo". La formación ha presentado sus condiciones siete días antes del pleno extraordinario y asegura que mantiene su disposición a negociar con el gobierno local antes de la sesión del 10 de septiembre.