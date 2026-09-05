Atardeceres Mágicos en el Parador de Turismo de Cangas de Onís
El grupo 'Banjo Prisioners' actuará el 8 de septiembre en los jardines del complejo, en un concierto gratuito aplazado por mal tiempo
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En el marco de los Atardeceres Mágicas que organiza el Parador de Turismo "Monasterio de San Pedro de Villanueva" (Cangas de Onís), el próximo 8 de septiembre, Día de Asturias y festividad de nuestra señora de Covadonga, en los jardines del susodicho establecimiento hotelero, a partir de las siete y media de la tarde, actuará el grupo "Banjo Prisioners", concierto que fue aplazado fechas atrás por las previsiones meteorológicas. Como todos los conciertos del festival, la entrada es gratuita hasta cubrir el aforo.
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