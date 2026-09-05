Impresionante mural artístico en la fachada del pabellón El Frontón, en Cangas de Onís

Espectacular está quedando el mural que está ejecutando el artista cangués Javier Fernández Soto en la fachada lateral del pabellón El Frontón, en la zona de La Jira, en Cangas de Onís. Un impresionante trabajo centrado en diversas disciplinas deportivas con gran arraigo en la comarca y también algunos de los monumentos artísticos del concejo cangués, como El Puentón, entre otros.

Esa actuación ha sido posible gracias a una inversión de 12.000 euros del Ayuntamiento que lidera José Manuel González Castro. La obra ocupa 35 metros de largo por 2, 90 de ancho y está levantado una gran expectación.

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Este trabajo, en cuanto a la apuesta por el arte local, se viene a sumar a la que llevó a cabo el también cangués Omar López en el túnel de acceso al parking del barrio de El Censu; y al realizado por Alberto Claver en la fachada de la Casa de Cultura de Cangas de Onís.