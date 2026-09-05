Llanes revive la obra de Homero: "Como libro de aventuras es impresionante"

La Casa de Cultura de Llanes se quedó pequeña este jueves para escuchar a Carlos García Gual hablar de Odiseo, el navegante que sobrevivió a cíclopes, sirenas, hechiceras y naufragios antes de recuperar Ítaca. El lleno confirmó la vigencia de una historia que el helenista y traductor no concibe como un libro oscuro, solemne o reservado a especialistas, sino como un relato capaz de atrapar a cualquier lector.

"La Odisea es un libro de lectura muy fácil", defendió García Gual. Polifemo, las sirenas, Circe, la isla de Calipso o el descenso al mundo de los muertos forman parte de una cadena de peripecias que, en su opinión, conserva el pulso de la mejor ficción. "Es un relato de aventuras muy variadas", resumió.

Un escenario ampliado

La obra de Homero desplaza el foco de la guerra de Troya, eje de La Ilíada, hacia un horizonte mucho más extenso: el mar, las islas, los peligros desconocidos y el deseo persistente de volver a casa. Frente al combate ante las murallas de la ciudad, La Odisea sigue al rey de Ítaca por un mundo fabuloso durante el largo regreso tras la contienda.

"Como libro de aventuras es impresionante y como narración fantástica es el gran libro inicial de la literatura europea", señaló el catedrático. Parte de ese atractivo reside en que el propio Odiseo cuenta en primera persona algunos de sus episodios más extraordinarios, un recurso que anticipa a los grandes narradores posteriores de literatura fantástica.

La actualidad audiovisual también ha devuelto el poema a la conversación pública con la película de Christopher Nolan, vista por García Gual con reservas. Aunque reconoció sus grandiosos escenarios y la belleza de la evocación del mundo antiguo, consideró que la adaptación queda lejos de la obra que la inspira. Si sirve para llevar espectadores al libro, el resultado le parece positivo, aunque dejó una advertencia: "La Odisea de verdad, la de Homero, es mucho más".

La prosa frente al verso

La versión en prosa presentada en Llanes no pretende simplificar a Homero, sino trasladar su relato con la mayor fidelidad posible. El original está compuesto en hexámetros, el verso de la épica griega. Al intentar encajar el texto griego en un verso castellano, explicó García Gual, "termina pareciéndose a un poema de Rubén Darío, pero pierde la exactitud", ya que el traductor se ve obligado a hacer muchos cambios.

"La prosa funciona mejor porque es más exacta respecto al original", afirmó. El verso puede aportar música y brillo, pero también alejarse de los matices del texto: La prosa le permite, en cambio, mantener la claridad, el ritmo narrativo y la riqueza de una historia nacida para ser contada y escuchada.

El héroe de los recursos

Frente a Aquiles, héroe de la fuerza y de la gloria guerrera, Odiseo persigue una ambición más íntima: volver a Ítaca. Tras la guerra no busca nuevas conquistas ni una vida excepcional entre los dioses, sino recuperar su casa, a Penélope y a su hijo. Incluso cuando Calipso le ofrece permanecer junto a ella, joven e inmortal, elige regresar a su pequeña isla, con todo lo que implica: el paso del tiempo, la pérdida y la condición mortal.

Esa voluntad de retorno humaniza al personaje. Odiseo no es invencible ni confía solo en las armas; sobrevive porque sabe adaptarse, esconderse, disfrazarse y medir las palabras. "Es un personaje de muchas caras", resumió García Gual. Su grandeza no reside tanto en derrotar a los demás como en resistir y no renunciar al lugar al que pertenece.

Noticias relacionadas

En ese viaje, las figuras femeninas tienen un papel decisivo. Circe transforma a los compañeros del héroe; Calipso le retiene siete años y le ofrece otra vida; Nausícaa acoge al náufrago; y Penélope encarna el hogar al que desea retornar. "La variedad de figuras femeninas es tremenda", subrayó el helenista. Entre monstruos, dioses, pérdidas y afectos, la travesía de Odiseo sigue hablando de una aspiración reconocible: la de encontrar, después de todas las tempestades, el camino de vuelta a casa.