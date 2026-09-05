Marta Villa (Piloña.Deporte), trigésima, en la distancia media, en el Mundial de MTBO

La naveta Marta Villa Rodriguez (Piloña.Deporte) se clasificó en la trigésima, en categoría F-20, en tanto su compañera en la selección española Noa Rodriguez finalizó décima, en la distancia media de los Campeonatos del Mundo de MTBO, que se están disputando en Mora (Suecia). Por su parte Joan Montes rozó el podio en la categoría M-20 con una cuartaposición, un resultado que le permite conquistar un diploma mundial.

Montes firmó una actuación de gran nivel en una prueba marcada por la velocidad y la exigencia física. El corredor español se quedó a las puertas de las medallas, pero consiguió uno de los mejores resultados de la jornada para la delegación española. El resto de corredores en esta categoría: 30º Mario López y 31º Cayo Sempere.

En las categorías élite, España contó con la participación de nueve corredores. En la prueba masculina, Juan Sanz fue 57.º, seguido de José Antonio Villar, 60.º; Sergi Oliveras, 61.º; y Enrique Chousa, 62.º. Javier Muñoz no pudo completar la carrera.

En la competición élite femenina, Nerea García logró la 24.ª posición, Elena Yllán fue 31.ª, Sofía Martínez terminó 41.ª y Alba Muñoz, 42.ª.

Los corredores españoles coincidieron en la valoración del recorrido, que presentó unas características diferentes a las de una prueba especialmente técnica en orientación. La media resultó una parte más física y exigente y una segunda parte más técnica, obligando a mantener un ritmo elevado y constante durante buena parte de la carrera.

A pesar de la dureza, la sensación general fue muy positiva. El terreno sueco, con sus senderos rápidos y fluidos y un entorno especialmente bonito, hizo que la prueba resultara muy divertida y bonita, permitiendo disfrutar de una carrera dinámica sobre la bicicleta.

El IFK Mora es uno de los clubes deportivos más destacados de Suecia, no solo por sus resultados internacionales, sino también por su amplia experiencia en la organización de grandes eventos. La localidad de Mora, situada en la región de Dalarna, ofrece un entorno idílico, rodeado de espectaculares paisajes y con una profunda tradición vinculada al deporte y a las actividades al aire libre.

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Además, Mora es la meta de la histórica Cykelvasan, una de las competiciones de bicicleta de montaña más populares de Suecia. El centro de competición estaba ubicado en First Camp Moraparken.