El Mercado Vintage llena la Plaza Nueva de Ribadesella: "Aquí siempre encuentras algo"

La Plaza Nueva de Ribadesella se convirtió este sábado en un gran almacén de recuerdos. Entre puestos de antigüedades y coleccionismo, numerosos paseantes se detuvieron a mirar, preguntar y rebuscar en busca de una pieza singular, de un objeto útil para la casa o, sencillamente, de algo que les devolviese a otra época. El Mercado Vintage, organizado por Noja Vintage con la colaboración del Ayuntamiento, reunió 29 expositores y una oferta que va de las monedas y los vinilos a los muebles, cuadros, juguetes, libros y piezas de decoración.

Había quien recorría los puestos con la mirada rápida de quien solo quiere curiosear, pero también quien se detenía sin prisa ante cada caja, vitrina o estantería. Un hombre examinaba las monedas colocadas con orden en un álbum. A pocos metros, una niña contemplaba fascinada unos muñecos reborn, de aspecto tan realista que parecían recién nacidos. Un joven rebuscaba entre los vinilos, mientras una mujer llamaba a su amiga para enseñarle una gran sopera de porcelana: "¡Mira esto! Es como la que había en casa de mi abuela!".

Entre la nostalgia y la búsqueda

Esa capacidad de despertar recuerdos es una de las claves de la feria. "Al final casi todo el mundo marcha con algo, aunque venga sin idea de comprar", explicó Damián Cuesta, organizador del mercado. El responsable resumió una reacción habitual entre quienes recorren los puestos: "¡este juguete lo tenía yo de pequeño!", dicen algunos al encontrarse con una pieza que creían perdida en el tiempo.

La escena se repetía en la Plaza Nueva. Una pareja valoraba la posibilidad de llevarse un mueble para su casa. "Aquí siempre encuentras algo", comentaban mientras estudiaban la pieza. En ese tránsito entre el recuerdo y el uso actual reside buena parte del atractivo de un mercado en el que un objeto puede convertirse en hallazgo para un coleccionista, en elemento decorativo o en una compra práctica para una vivienda.

Cuesta destacó que el perfil de los visitantes es amplio. "Viene mucho coleccionista, gente particular a la que le gusta, decoradores y escaparatistas a veces", señaló. Entre esos usos, puso como ejemplo una máquina de escribir antigua destinada al escaparate de una librería o una máquina de coser recuperada para ambientar una tienda de ropa.

Monedas, juguetes y vinilos

El interés de los compradores se concentra especialmente en algunas piezas. "Lo más buscado es el juguete antiguo, la numismática y los discos de vinilo", indicó el organizador. Las monedas y los billetes atraen a aficionados especializados; el vinilo mantiene su tirón entre quienes siguen coleccionando música en formato físico; y los juguetes conectan, con frecuencia, con la memoria de infancia de los visitantes.

Pero el recorrido por los puestos ofrece más posibilidades: fotografías, libros, cuadros, mobiliario auxiliar, fósiles, minerales y objetos de uso cotidiano que han adquirido una segunda vida. El origen de esas piezas es diverso, desde vaciados de viviendas y compras a particulares hasta subastas, adquisiciones a otros profesionales o búsquedas en ferias e internet.

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Una fecha asentada

Cuesta considera que la convocatoria se ha consolidado entre el público tras cinco ediciones. "Ya hay gente que sabe la fecha, que siempre es el primer sábado de septiembre", afirmó. La jornada de este sábado confirmó ese seguimiento con una plaza animada, poblada por coleccionistas y curiosos dispuestos a abrir cajones, revisar cajas de discos o detenerse ante una vajilla que, por un instante, devolvía el salón de una abuela a la memoria.