El paro baja un 1,5% en la comarca en un año, impulsado por el buen comportamiento de Llanes

El mercado laboral del oriente de Asturias muestra signos de moderada mejora. Según los datos de la Estadística Mensual de Empleo por Municipios del Principado correspondientes a agosto, el número total de parados registrados en los 14 concejos que conforman la comarca se sitúa en 1.463, lo que representa un descenso de 22 personas (–1,48%) respecto al mismo mes de 2025, cuando se contabilizaban 1.485 desempleados. Esta evolución positiva, aunque modesta, contrasta con la tendencia al alza que venía arrastrando la zona en ejercicios anteriores y sitúa al Oriente en una dinámica más favorable que la de otros territorios rurales de la región.

El comportamiento, sin embargo, es desigual. Ocho municipios reducen su lista de parados, mientras que seis la incrementan. La notable mejoría de Llanes, el concejo más poblado de la comarca, es el principal responsable del saldo global positivo.

Llanes, el gran impulso

Llanes, con unos 13.500 habitantes, ha logrado recortar su desempleo en 58 personas en los últimos doce meses, pasando de 420 parados en agosto de 2025 a 362 en el mismo mes de 2026. Esta caída del 13,8% es la más acusada de la comarca y se apoya en una reducción tanto en hombres como en mujeres, aunque estas últimas siguen siendo las más afectadas: 197 mujeres frente a 165 hombres en paro.

El desempleo en el Oriente en agosto. / LNE

Por sectores, el descenso es generalizado: los servicios reducen su número de desempleados en 36 personas (de 312 a 276), la construcción cae en 12 (de 45 a 33) y la agricultura en 3 (de 9 a 6). La industria, por su parte, se mantiene estable con 29 parados. En el contexto regional, Llanes ocupa el decimotercer puesto entre los concejos asturianos en número de desempleados, por detrás de los grandes núcleos urbanos.

Piloña, leve repunte

Piloña, el segundo municipio en importancia demográfica de la comarca, presenta un comportamiento más plano. El paro ha pasado de 303 a 308 personas, lo que supone un incremento del 1,65% (5 parados más). El dato más relevante es el descenso del paro masculino, que cae de 129 a 126, mientras que el femenino aumenta de 174 a 182.

El sector servicios, que concentra la mayor parte de la actividad, suma 11 nuevos desempleados (de 221 a 232), mientras que la construcción reduce en 3 (de 17 a 14) y la agricultura en 2 (de 14 a 12). La industria también baja ligeramente, de 32 a 30. Piloña se mantiene en el vigésimo puesto del ranking regional de paro.

Cangas, tendencia rota

Cangas de Onís, uno de los destinos turísticos por excelencia, ha visto aumentar su desempleo en 2 personas en el último año, pasando de 161 a 163 parados, un incremento del 1,24%. Aunque la subida es leve en términos absolutos, rompe la tendencia a la baja que se esperaba en plena temporada estival. El paro masculino desciende ligeramente (de 73 a 69), pero el femenino aumenta de 88 a 94.

Los servicios, el motor económico local, suman 2 parados más (de 125 a 127), mientras que la construcción sube en 2 (de 14 a 16) y la agricultura crece en 4 (de 6 a 10). La industria se mantiene con 6 desempleados. Esta evolución refleja la fuerte dependencia del sector turístico y la hostelería, especialmente sensibles a la coyuntura económica y a la estacionalidad.

Parres y Ribadesella, al alza

Parres ha sumado 10 parados en el último año, hasta alcanzar los 210, lo que supone un aumento del 5%. El incremento ha sido más pronunciado entre los hombres (de 89 a 97) que entre las mujeres (de 111 a 113). Todos los sectores, excepto la agricultura, contribuyen al alza: servicios (+7, de 150 a 157), construcción (+4, de 16 a 20), industria (+6, de 10 a 16) y sin empleo anterior (–4, de 20 a 16).

Ribadesella también registra un ascenso notable, con 7 parados más (de 144 a 151, un 4,86%). El desglose por sexo muestra un aumento de 4 hombres (de 77 a 73) mientras que el femenino aumenta en 11 (de 67 a 78). Este cambio de tendencia es llamativo. Por sectores, los servicios suben de 109 a 116 (+7), la industria de 11 a 12 (+1) y la construcción desciende de 19 a 17 (–2).

Colunga y Cabrales, disparidad

Colunga presenta un incremento de 5 parados (de 70 a 75, +7,14%), con un descenso en hombres (de 33 a 39; en realidad, el paro masculino sube 6, y el femenino baja 1). Los servicios ganan 6 desempleados (de 51 a 57), la industria pierde 1 (de 8 a 7) y la construcción se mantiene en 6.

Cabrales, por el contrario, reduce su paro en 2 personas (de 34 a 32, –5,88%). El paro masculino cae de 22 a 16, mientras que el femenino sube de 12 a 16. La construcción es la que más mejora (de 13 a 7, –6), mientras que los servicios aumentan de 20 a 23 (+3).

Pequeños concejos: luces y sombras

Los municipios de menor población presentan comportamientos muy variados. Amieva logra reducir su paro de 23 a 20 (–13,04%), Caravia de 13 a 9 (–30,77%) y Peñamellera Alta de 13 a 11 (–15,38%). En el lado opuesto, Onís pasa de 16 a 23 parados (+43,75%), Ponga de 14 a 21 (+50%) y Peñamellera Baja de 35 a 38 (+8,57%). Ribadedeva mantiene una ligera subida de 39 a 40 (+2,56%).

Paro femenino, lastre persistente

Aunque el desempleo global ha descendido, la brecha de género sigue siendo evidente. En el conjunto de la comarca, las mujeres representan el 54% del paro total (aproximadamente 790 mujeres frente a 673 hombres, según los datos disponibles).

En municipios como Llanes, Piloña, Cangas o Ribadesella, el paro femenino supera al masculino en todos los casos. Además, en muchos de ellos el incremento interanual del paro femenino es superior al masculino, como ocurre en Ribadesella (+11 mujeres frente a –4 hombres) o en Cangas (+6 mujeres frente a –4 hombres).

Servicios, el sector dominante

El sector servicios continúa siendo el gran empleador y también el gran generador de desempleo. En agosto de 2026, los servicios concentran alrededor del 76% del paro comarcal (1.108 desempleados sobre 1.463), frente al 74,5% de 2025 (1.107 sobre 1.485).

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El resto de sectores presentan cifras mucho más reducidas: la construcción suma aproximadamente 119 parados, la industria 100 y la agricultura 28 (siempre teniendo en cuenta que los datos de los concejos más pequeños están redondeados). Esta sobrerrepresentación explica que las variaciones en el empleo de la comarca estén estrechamente ligadas a la evolución del turismo, la hostelería, el comercio y otros servicios, lo que convierte al Oriente en una zona especialmente sensible a los ciclos económicos y a la estacionalidad.