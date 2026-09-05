El puente anima el mercado artesano de Cangas de Onís: "Es una forma de apoyar el comercio local"

El puente de este fin de semana se dejó notar este sábado en Cangas de Onís. La Plaza Camila Beceña, céntrica y acostumbrada al trasiego de vecinos y visitantes, sumó un motivo más para detenerse entre los puestos del mercado artesano organizado dentro de la programación municipal con motivo del Día de Asturias. Una veintena de expositores de artesanía y productos locales dibujaron un recorrido de aromas, colores y objetos hechos a mano que atrajo tanto a quienes paseaban por la localidad como a los turistas que apuran sus últimos días de vacaciones.

La intensidad de julio y agosto da en septiembre una tregua a Cangas, pero la plaza mantuvo durante toda la mañana un ir y venir constante de gente. Unos se acercaban con intención de comprar; otros, por pura curiosidad. Preguntaban por los procesos de elaboración, tocaban las piezas, se detenían ante los detalles y aprovechaban para probar los sabores de la zona. Había miel y gamonéu para los gourmets, acuarelas pintadas a mano, joyas elaboradas con hojas y flores naturales y velas de cera de abeja modeladas con precisión, además de otras propuestas.

La cita se celebró por primera vez en estas fechas y la respuesta de público fue recibida con satisfacción por los comerciantes. El mercado se incorporó así al programa del Día de Asturias como un espacio para acercar al visitante la producción local y facilitar el contacto directo entre quien elabora y quien compra.

Sabores y oficios

En el puesto de Gamonéu, Susana Martínez ofreció degustaciones a quienes se detenían frente a los quesos. Acostumbrada a participar en el Mercáu de los domingos, veía con buenos ojos el movimiento de la mañana: "Siempre estoy en el Mercáu de los domingos, y hoy parece que hay gente". Su mesa fue una de las paradas más buscadas por quienes querían llevarse un recuerdo comestible de su estancia en el Oriente.

También Isabel Rimada comprobaba, tras sus velas de cera de abeja, que la convocatoria había superado sus previsiones. "Yo no paro de vender y venía sin expectativas", afirmó. Sus piezas, de distintos tamaños y formas, detenían especialmente a quienes buscaban un detalle distinto entre la oferta de la plaza.

La artesanía tuvo asimismo una presencia destacada a través de varias integrantes de REDAR, la Red de Artesanas del Norte. Entre ellas estaba Nancy Álavarez, que exhibió joyas realizadas con hojas y flores naturales encapsuladas en resina. La artesana confía en que la cita tenga continuidad: "Espero repetir".

Gema Villaverde compartía esa valoración desde su puesto de acuarelas. Sus obras, pintadas a mano, llamaban la atención de quienes buscaban una imagen del paisaje o un recuerdo más personal. "Funciona genial, hay que ponerlo siempre", resumía la creadora ante el ambiente que acompañó la jornada.

Visitantes

Entre el público había turistas llegados de distintos puntos del país. Erika Peña y Yamina Olivera, procedentes de Madrid y de paso unos días por Cangas de Onís, se encontraron con el mercado durante su visita a la localidad. "Hay cosas muy bonitas", destacó Peña, satisfecha con una experiencia que añadió una parada inesperada a su recorrido.

También fue casual la llegada de Lola Gómez y de su madre, María Dolores Guerrero. Ambas viajaron desde Huéscar, en Granada, y aprovecharon la parada de su autobús para acercarse a los puestos. Gómez, aficionada a la artesanía, valora la oportunidad de encontrar directamente a quienes fabrican lo que venden: "A mí me encanta la artesanía y da gusto encontrar puestos de artesanos locales que puedan vender directamente".

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Su madre incidía en el valor que tiene esta fórmula para los pequeños negocios y productores. "Es una forma estupenda de apoyar el comercio local, que es muy importante", apuntó Guerrero. En torno a esas pequeñas conversaciones, las degustaciones y las compras se fue construyendo la mañana de un mercado que estrenó fecha con un respaldo visible de público y con los vendedores deseando que la experiencia se repita.