Tito Parra conquista la SwissPeaks Odyssey en los Alpes: "Terminar ha sido cumplir un sueño"

Tito Parra llegó este jueves a Bouveret, a orillas del lago Lemán, después de recorrer durante varios días los Alpes del Valais. Lo hizo como ganador de la SwissPeaks Odyssey, una prueba de 643 kilómetros y 43.800 metros de desnivel positivo, y con un tiempo de 141 horas, 14 minutos y 38 segundos. La distancia equivale a más de quince maratones reglamentarios, pero al día siguiente de la meta el corredor apenas tenía fuerzas para ordenar lo vivido.

"Ahora mismo es complicado tratar de explicar la experiencia con claridad. Solo ha pasado un día desde el final, arrastro mucha fatiga física tras muchas horas sin dormir", relataba este viernes desde Suiza. El cansancio no borraba, sin embargo, la satisfacción por un reto que perseguía desde hacía tiempo: "Para mí, terminar ha sido cumplir un sueño".

Una carrera salvaje

La Odyssey es la distancia más larga de la SwissPeaks Trail. Su recorrido atraviesa valles y paisajes de alta montaña alpina, una belleza que Parra contrapone a la extrema exigencia de la prueba. "Lo único que la salva es su recorrido, increíblemente espectacular. Los valles y el glaciar son el aliciente que te hace continuar en lo que no deja de ser una prueba salvaje, pero a la vez muy bonita", resumió.

La carrera combina una primera fase dividida en etapas y un posterior tramo continuado. Ese formato permitió al asturiano observar a sus rivales y ajustar el plan antes de afrontar la parte decisiva. "Al conocer ya el estilo de mis competidores, italianos, franceses y americanos, mi táctica se basó en tener paciencia y saber esperar el momento oportuno", explicó.

El precio del error

No todo salió según el guion. Parra admite que pagó caro no haberse protegido del frío en una de las jornadas. "Los aciertos se cobran, pero los errores se pagan", señaló. "No me abrigué adecuadamente un día y terminé corriendo con una bronquitis que me hizo sufrir mucho más de la cuenta".

El episodio no le impidió alcanzar la meta sin lesión. "Afortunadamente, estoy sano y salvo", celebró, aunque su prioridad inmediata está lejos de nuevos dorsales: "Necesito días para recuperarme y asimilarlo todo".

El triunfo compartido

El corredor atribuye el resultado a un año de preparación "volcado al cien por cien" y al respaldo de su entorno. También recuerda que una prueba así no se resuelve en soledad. "Sin el respaldo de la organización, los voluntarios, los podólogos, los fisioterapeutas y el equipo de asistencia, sería casi imposible de completar", afirmó.

Entre esas personas estuvo Nerea Garmilla, que le acompañó en la aventura suiza y ejerció de asistente. Su testimonio dibuja a un ganador todavía ajeno a la dimensión de la hazaña. "Él todavía no es consciente de todo", cuenta.

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Garmilla sitúa las últimas horas en una mezcla de agotamiento y sorpresa: "Está todavía un poco en una nube. Este jueves llegó a meta, prácticamente nos fuimos a dormir y este viernes hemos empezado a asimilar". Parra, por ahora, solo piensa en descansar. La victoria ya está ahí; comprenderla necesitará algo más de tiempo.