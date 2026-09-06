El Día de Asturias se vive en El Prestín con una romería popular en el parking de un popular supermercado
La organización recreó el ambiente de las fiestas tradicionales con banderines, música folclórica y una caseta de madera
María Terente Nicieza
El supermercado Alimerka de El Prestín, en Parres, acogió este sábado una "fiesta de prao" con motivo del Día de Asturias, una jornada abierta a sus clientes que combinó música tradicional, gastronomía y una ambientación inspirada en las celebraciones populares del Principado.
El aparcamiento del establecimiento se transformó para la ocasión con banderines, música folclórica y una caseta de madera y tela, elementos con los que se recreó el ambiente de las romerías asturianas y se puso el foco en algunos de los rasgos más reconocibles de la cultura regional.
Degustación durante la jornada
Los asistentes pudieron participar en una degustación de embutidos, quesos y fabada elaborados en Asturias, acompañada de sangría de sidra. La actividad giró en torno a productos de marcas asturianas vinculadas a la cadena de distribución y a su colaboración con el sector agroganadero asturiano.
La propuesta reunió durante la jornada productos tradicionales y música de raíz para celebrar el Día de Asturias desde un espacio cotidiano de Parres, trasladando al entorno comercial una estética propia de las fiestas de prao y las celebraciones populares.
Bolsas y camisetas con ilustraciones asturianas
La campaña del Día de Asturias incluye también la entrega de bolsas de tela y camisetas diseñadas por los ilustradores asturianos Pelayo Pastor y María Díaz Perera. Los clientes que realicen compras superiores a 50 euros podrán obtener una de las dos bolsas de edición limitada este sábado, 5 de septiembre.
La iniciativa continuará el lunes, 7 de septiembre, cuando las compras que superen esa misma cantidad permitirán optar a una de las dos camisetas creadas para la campaña. Los diseños incorporan el trabajo de dos autores asturianos dentro de una acción vinculada a la celebración de la jornada autonómica.
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