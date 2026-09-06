La Peña Cué se impone a Pancar en la Copa Federación
El jugador de bolos Rubén Noriega Valdés representará este domingo a Asturias en el Campeonato de España de Cuarta Categoría
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
María Terente Nicieza
Llanes
La Peña Bolística Cué se proclamó el pasado sábado campeona de la III Copa Federación tras imponerse a la Peña Bolística Pancar en la final disputada en Colombres.
El conjunto de Cué culminó así su participación en el torneo con una victoria ante el equipo de Pancar, en una jornada que reunió a la afición bolística en la localidad ribadedevense.
Además, Rubén Noriega Valdés, jugador de la Peña Bolística Cué, representa este domingo a Asturias en el Campeonato de España de Cuarta Categoría.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
- La suerte aterriza en Asturias: un premio de casi 2,5 millones de euros que recae casi íntegramente en trabajadores del aeropuerto
- Tres millones para rescatar en Oviedo el mercado que nunca abrió: así será el nuevo gran centro social de La Corredoria
- El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
- Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
- Irarragorri ficha a Daniel para el Sporting: una negociación ante el Burgos y una carta con un reto
- La Audiencia deja en libertad provisional condicionada a la madre de la niña sustraída de un punto de encuentro familiar, en Oviedo