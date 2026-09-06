La Peña Cué se impone a Pancar en la Copa Federación

La Peña Bolística Cué se proclamó el pasado sábado campeona de la III Copa Federación tras imponerse a la Peña Bolística Pancar en la final disputada en Colombres.

El conjunto de Cué culminó así su participación en el torneo con una victoria ante el equipo de Pancar, en una jornada que reunió a la afición bolística en la localidad ribadedevense.

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Además, Rubén Noriega Valdés, jugador de la Peña Bolística Cué, representa este domingo a Asturias en el Campeonato de España de Cuarta Categoría.