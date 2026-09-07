Colunga reclama un Sueve sin lobos: "Yo no quiero que me paguen los daños; yo quiero el xatu vivo"

Alrededor de un centenar de ganaderos se concentraron este lunes ante el Ayuntamiento de Colunga, convocados por la Junta de la Mancomunidad del Sueve, para exigir una respuesta inmediata ante los ataques de lobo. Reclaman que se cumpla la condición de zona libre de lobos del Sueve y advierten de que la continuidad de las explotaciones está en riesgo. La protesta reunió también a representantes de Foro, PP y Vox.

"No podemos más", resumió el presidente de la Junta del Sueve, Gaspar Luis Postales, que cifró en al menos una veintena los ejemplares de lobo observados en la sierra. Según señaló, la pasada semana murieron dos mastines y, en los cinco últimos días, dos gamos, cinco terneros y varios potros. Los ganaderos sostienen que los daños de este año superan los 150 animales.

Postales recordó que la mancomunidad agrupa unos 130 ganaderos en activo entre Parres, Colunga, Piloña y Caravia. Calculó en unas 400 las reses presentes ahora en el puerto, una cabaña que, dijo, se reduce porque los propietarios evitan subir crías y vacas recién paridas. "Yo no quiero que me paguen los daños; yo quiero el xatu mío vivo, porque es mío", afirmó.

El cupo y la zona libre

La Junta del Sueve considera insuficiente el cupo de 67 lobos previsto por el Principado. "Es una cosa ridícula, porque 67 lobos en toda Asturias no se notan nada", sostuvo Postales, quien sitúa el problema en la sierra desde hace dos décadas y lo considera "insoportable" en los tres últimos años.

Adrián Pumares, de Foro, reclamó al Gobierno asturiano que actúe para acabar con los ataques y restituir el carácter libre de lobos del Sueve. "Cualquier ataque que se produzca es inasumible", señaló, tras acusar al Ejecutivo de "desidia" e "inacción". El diputado Luis Venta, del PP, extendió la crítica al plan de gestión y pidió intervenir sobre la población de la especie: "O lobos o ganaderos; y desde luego nosotros queremos ganaderos".

Venta afirmó que Asturias ha pasado de 20 manadas en 2001 a al menos 50 en 2026 y que los ataques causan una media anual de 4.000 bajas y dos millones en indemnizaciones en 2025. Defendió que las compensaciones no cubren el valor productivo de un ternero perdido y aseguró que en 2025 "no se sacrificó ningún lobo en Piloña, Parres, Colunga o Caravia".

Plan y movilizaciones

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, expresó su apoyo a la Junta Ganadera y reclamó "medidas urgentes" ante los daños. "El Sueve es un espacio libre de lobos, o lo era", indicó. Por Vox, Carolina López sostuvo que el plan de gestión del pasado año apenas se cumplió y que la nueva propuesta reproduce el anterior: "Tenemos un grave problema con el lobo y tienen que cambiar las políticas".

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Borja Fernández, de la Unión Rural Asturiana, elevó la protesta al conjunto regional y anunció que la organización se reunirá esta semana con los sindicatos agrarios para plantear movilizaciones en Oviedo. Pidió batidas concretas con la participación de vecinos y cazadores locales. "Esta situación es totalmente insostenible", afirmó tras relatar que el viernes perdió tres ovejas en Ribera de Arriba, a unos "cinco kilómetros de la calle Uría". Fernández contrapone los 850.000 euros presupuestados para daños en 2016 a más de tres millones este año y afirma que la expansión del lobo está expulsando población del campo.