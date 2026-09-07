Llanes destina 130.000 euros a renovar la instalación eléctrica del colegio Valdellera de Posada

El Ayuntamiento de Llanes ha puesto en marcha la reforma integral de la instalación eléctrica del colegio público Valdellera, en Posada, una obra adjudicada en 129.470 euros que incluirá también la escuela infantil anexa al centro. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

La intervención afectará al edificio principal del colegio, de tres plantas y 1.022 metros cuadrados, así como a la escuela infantil, situada en una sola planta y con una superficie de 508 metros cuadrados. El proyecto prevé desmontar y sustituir la actual instalación eléctrica y de iluminación de ambos inmuebles.

La renovación comprenderá la instalación de nuevos cuadros eléctricos, canalizaciones, cableado y mecanismos, además de más de 500 luminarias basadas en tecnología LED de alta eficiencia. La actuación persigue reducir el consumo energético y los costes de mantenimiento del conjunto educativo.

Evacuación y suministro de respaldo

El colegio contará con un sistema de alumbrado de emergencia formado por más de 130 luminarias permanentes, destinado a garantizar la evacuación segura del alumnado, el profesorado y el resto del personal en caso de corte del suministro eléctrico.

Asimismo, al tratarse de un edificio de pública concurrencia, se habilitará un suministro complementario o de socorro independiente. Este sistema permitirá mantener operativos los elementos de seguridad y las salidas de evacuación si falla la red eléctrica principal.

Actuaciones en cocina y calderas

La obra también contempla mejoras específicas en la cocina del centro, donde se instalará un sistema de detección de gas con centralita y electroválvula de corte automático. El proyecto incluye, además, el refuerzo de las protecciones frente a contactos eléctricos.

En la sala de calderas se ejecutarán trabajos para su desclasificación como local con riesgo de incendio y explosión, mientras que la escuela infantil anexa dispondrá de radiadores eléctricos. La actuación incorporará igualmente un sistema de megafonía centralizada.

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, aseguró que el Ayuntamiento asumirá la obra sin aportación externa. "El Consistorio se vio obligado a acometer la obra en solitario tras la negativa del Principado de Asturias a cofinanciarla, a pesar de los reiterados intentos de colaboración", afirmó.

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Por su parte, la concejala de Educación, Aurora Aguilar, señaló que la inversión permitirá mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad del centro. "Mejorará la eficiencia energética y, sobre todo, reforzará la protección de los más pequeños y de todo el personal del centro", destacó.