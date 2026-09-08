Llanes arropa en silencio la bajada nocturna de La Guía

Llanes vivió este lunes una de las noches más solemnes de las fiestas de La Guía. En una noche despejada, miles de personas acompañaron la bajada nocturna de la Virgen desde su ermita hasta la Basílica de Santa María, en una ceremonia donde el silencio, roto a intervalos por los vítores, volvió a ser el signo más reconocible de la devoción llanisca.

La descarga de una docena de voladores anunció, a las nueve de la noche, el inicio del traslado. Acababa de concluir la novena y, ante la ermita, se concentraban ya vecinos y visitantes para asistir a la salida de la imagen. A hombros de sus costaleros, La Guía emprendió el camino hacia la villa acompañada por los sagrados misterios y los faroles, entre el resplandor de las velas y la presencia de centenares de mujeres con la tradicional mantilla española.

El eco de los tambores y la música acompañó el paso lento de la comitiva por las calles llaniscas. Pero fue el recogimiento del público el que marcó el recorrido. Las miradas devotas seguían el avance de la imagen, mientras los móviles recogían una escena iluminada por la cera, los faroles y las luces de la noche. Los aplausos y los vivas a la Virgen surgían sólo en momentos puntuales, sin quebrar el tono solemne de una cita que cada septiembre reúne a generaciones enteras de familias.

La devoción heredada

La calle Mayor ofreció una de las imágenes más esperadas de la noche. Al paso de la Virgen sonaron los acordes del himno nacional, despertando los aplausos de los presentes y desde los balcones cayeron miles de pétalos que alfombraron su recorrido hacia Santa María. Mantillas blancas y negras, nardos prendidos al pecho y velas en las manos completaron una estampa que volvió a combinar el rito religioso con una tradición de fuerte arraigo popular.

El Bando de La Virgen de Guía resumía el sentimiento que acompaña a la procesión: "Hay sentimientos que no caben en una fecha ni se pueden explicar con palabras". La entidad aludía así a la emoción que sostiene una de las noches más señaladas del calendario llanisco, en la que se dan cita quienes vivieron el rito de la mano de padres y abuelos y quienes ahora lo trasladan a las nuevas generaciones.

La mirada al Cantábrico

El momento de mayor emoción llegó, como manda la costumbre, en el puente del centro de la villa. Los costaleros detuvieron la marcha y giraron la imagen para que la Virgen quedara mirando hacia el mar. Ante miles de personas, se recordó a los hijos de Llanes que no pudieron estar presentes en una noche que el propio Bando había descrito como un encuentro también con "nuestra gente" y con quienes permanecen en la memoria de la villa.

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La tradicional traca puso fin al instante de recogimiento y dio paso al festival pirotécnico. El cielo de Llanes se llenó de color antes de que la fiesta continuase en la plaza de Las Barqueras, donde la orquesta Waykas y Pablo DJ Grand pusieron música a la verbena. La Virgen quedó custodiada en Santa María hasta este martes, jornada grande de La Guía, antes de emprender el regreso a su ermita.