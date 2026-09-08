Parres celebra tres días de gastronomía, música y solidaridad

La segunda edición de Gastrosónica reunirá en Parres, del 11 al 13 de septiembre, a cocineros, productores, grupos musicales y público en una programación que combinará gastronomía, producto local, reflexión sobre el sistema alimentario, actividades familiares y propuestas solidarias.

El festival está impulsado por el Ayuntamiento de Parres y, en esta edición de 2026, cuenta con la ayuda de la Dirección General de Agenda 2030 del Principado de Asturias.

Gastrosónica plantea la gastronomía no solo como una propuesta de ocio, sino también como una herramienta para generar comunidad, apoyar el producto local y reflexionar sobre la sostenibilidad y el futuro de los sistemas alimentarios.

Noche solidaria

El acto central de la cita se celebrará el viernes 11 de septiembre, a partir de las 20.15 horas, en el Parque de la Llera de Arriondas. Bajo el título "El son de la gastronomía parraguesa", la programación reunirá durante cuatro horas cocina en directo y música, en una actividad abierta al público.

En el escenario gastronómico participarán José Antonio Campoviejo, de El Corral del Indianu, en Arriondas; la Familia Manzano, de Casa Marcial, en La Salgar; Cristian de Diego, de Casa Pedro, en San Juan de Parres; Ricardo Sotres, de El Retiro, en Pancar; Israel Moreno, de Ayalga, en Ribadesella; Xune Andrade, de Monte, en San Feliz; Rafa Rodríguez, de Casa Chuchu, en Turón, y Bárbara Pereira, de La Gloria, también en Turón.

Los ocho cocineros y cocineras, vinculados a diferentes territorios y sensibilidades de la gastronomía asturiana, elaborarán expresamente para el festival unos bocados que se pondrán a la venta a beneficio de Acción contra el Hambre.

La cocina compartirá protagonismo con la música de Franky Med and the Band, The Bandula y Corquiéu. El Parque de la Llera se convertirá así en una fiesta popular en la que comer, beber, escuchar música y colaborar con una causa solidaria formarán parte de una misma experiencia.

Alimentación y sostenibilidad

La programación arrancará el viernes a las 17.00 horas en la plaza García Dory, con la inauguración oficial del festival y la presentación pública del Living Lab Social Agroalimentario de Parres, un proyecto municipal concebido para experimentar y desarrollar nuevas soluciones vinculadas al sistema alimentario local.

En el acto participarán el director general de Agenda 2030 del Principado, Juan Ponte, y el alcalde del concejo de Parres, Emilio Longo.

A las 17.30 horas, Ágata García Fernández, técnica de Seguridad Alimentaria e Innovación Social de Acción contra el Hambre, ofrecerá la charla "Alimentarse en Asturias: claves para comprender y afrontar la inseguridad alimentaria".

La jornada continuará a las 18.00 horas con la mesa redonda "SOStenibilidad gastronómica y alimentaria", centrada en uno de los grandes desafíos del sector.

En el debate participarán Elena Fernández Suárez, socia de Panduru Economía Circular y miembro de Asturies Economía Solidaria; David Castañón, gastrónomo, director y presentador del programa "Les Fartures", de la RTPA, y la propia Ágata García Fernández. La mesa estará moderada por Lluis Nel Estrada, director técnico de Gastrosónica.

A las 19.15 horas se desarrollará un taller de cocina ribereña con Alimentos Ecológicos Asturianos, dirigido por el chef Marcos Cienfuegos Marqués y realizado con la colaboración del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias, COPAE.

Mercado y actividades familiares

El fin de semana incluirá un Mercado de Productores Locales y de Proximidad, que reunirá en Parres distintas propuestas agroalimentarias y permitirá el contacto directo entre quienes elaboran los productos y quienes los consumen.

El programa contempla también un showcooking de Yolanda Yáñez y Cristian de Diego, de Casa Pedro.

La música volverá a ocupar un lugar destacado en una sesión vermú protagonizada por La Viuda de Angelín, bajo el lema "Un bocáu, un tragu, una canción". La actividad propone un “maridaje emocional” entre gastronomía y música.

Los niños y niñas contarán con su propio espacio en PequeGastrosónica, que incluirá el espectáculo musical "Kikirikiki. Canciones pa neñes y neños", de Alicia Álvarez.

La programación infantil se completará con un minimercado de Alimentos del Paraíso Natural y un pequeño taller de degustación de productos asturianos.

La hostelería local

Gastrosónica se extenderá más allá de los escenarios del festival. Del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, los establecimientos hosteleros del concejo de Parres ofrecerán propuestas especiales con motivo de la celebración.

La iniciativa llevará la programación al conjunto del territorio e invitará a vecinos y visitantes a descubrir la gastronomía local también desde los bares y restaurantes del concejo.

Las distintas propuestas podrán consultarse a través del perfil de Instagram @gastrosonica.

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La segunda edición de Gastrosónica aspira a consolidarse como una cita del calendario gastronómico asturiano en la que conviven la alta cocina, el producto local, la música popular, la reflexión sobre el futuro de la alimentación y la solidaridad.