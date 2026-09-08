Poo (Llanes) acogerá este fin de semana el campeonato de España de bolo palma de veteranos

La localidad llanisca de Poo, en el concejo de Llanes, será escenario los próximos días 12 y 13 del Campeonato de España de bolo palma de veteranos 2026, una de las principales citas del calendario nacional de esta modalidad.

La competición estará organizada por la Peña Bolística La Mazuga, que lleva varias semanas trabajando en la preparación de la bolera y en todos los detalles necesarios para acoger una prueba de esta importancia.

Durante el fin de semana, Poo recibirá a jugadores procedentes de diferentes autonomías, que competirán por el título nacional de veteranos, convirtiendo a la localidad en punto de encuentro de aficionados al bolo palma.

El cartel del Campeonato de España de bolo palma de veteranos. / LNE

El campeonato contará además con retransmisión en directo a través de Simancas Sport en YouTube, permitiendo seguir la competición desde cualquier lugar.

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La Federación Española de Bolos, la Federación Asturiana de Bolos y el Ayuntamiento de Llanes colaboran en la celebración de este Campeonato de España, que supone también un importante reconocimiento a la tradición bolística de Poo y del oriente asturiano.