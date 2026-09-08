Una villa entera tras la Virgen de Guía: "Es devoción, familia y recuerdos"

Desde las diez de la mañana, las gaitas anunciaban en Llanes la llegada de uno de sus días más señalados. Cientos de aldeanas y porruanos recorrieron las calles de la villa, con familias enteras ataviadas con el traje regional, al son de la banda de música. Los acordes de la copla "Los Nardos" acompañaron un desfile animado por los continuos "¡Viva la Virgen de Guía!", antes de que la atención se trasladase a la Basílica de Santa María.

Mucho antes de la misa solemne, los fieles ocupaban ya los bancos del templo y se acercaban a la imagen. Varios costaleros la custodiaban desde primera hora. Álvaro Tazón, que lleva diecinueve años entre ellos, resume así su vínculo con la Guía: "Es devoción, familia y recuerdos". Sus palabras condensan una mañana de reencuentros, memoria, trajes preparados en casa y generaciones que volvieron a tomar las calles en torno a la Virgen.

EN IMÁGENES: La Virgen de Guía regresa a la Ermita entre multitudes / M. T. N.

Bajo las andas

El Patronato de La Guía reúne a 68 costaleros. Sesenta se encargan de portar la imagen, distribuidos en tres turnos de veinte. Luis Llorente, administrador del Patronato y costalero "jubilado", era uno de quienes la custodiaban desde primera hora. "Acompañarla y bajarla cada año es lo más importante", señala. La preparación de una jornada así exige meses de trabajo y organización, pero, como resume Llorente, "lo hacemos felices".

Para quienes participan, la fiesta es también una pertenencia que se transmite. Helena Peña llegó temprano a Santa María junto a su familia."Llevo vistiéndome desde los 6 años en La Guía" , contó, antes de resumir un sentimiento arraigado en la villa: "Los llaniscos de verdad, somos de La Guía". Mariana González encarnaba esa implicación múltiple, con apenas tiempo para cambiar de traje e instrumento: "Toco el tambor con la banda, la pandereta en la misa y bailo en la ermita".

Camino de la ermita

A las 13.00 horas, la Virgen salió de la basílica para emprender el regreso a su capilla. Las panderetas alzadas y las gaitas abrieron la marcha ante una multitud que se agolpaba a las puertas del templo y en la plaza. Mientras la comitiva avanzaba, muchos llaniscos iniciaban ya la subida hacia La Guía para llegar con tiempo a la explanada de la ermita.

En el puente se concentraron cientos de personas para asistir a una muestra de la Danza de Arcos, anticipo de la que los más pequeños interpretarían después ante la capilla. El público siguió el paso de la imagen camino de su casa, en una subida compartida por quienes la acompañaban en la procesión y por quienes buscaban sitio para asistir a la despedida.

Ya en La Guía, los niños y niñas protagonizaron la Danza de Arcos y tuvo lugar el ofrecimiento de los nacidos este año. Las aldeanas realizaron después la reverencia. Tras ese gesto, los costaleros devolvieron la imagen a la ermita, con una despedida que puso palabras a la espera de todo un año: "Adiós, Virgen de Guía, hasta el año venidero; si no estamos en la tierra, nos veremos en el cielo".

El baile bajo la lluvia

La lluvia hizo acto de presencia justo después de que la Virgen volviese a su capilla y obligó a acelerar el tramo final de los festejos. No impidió, sin embargo, que se cumpliese el programa folclórico. Tras los arcos llegaron el fandango, bailado solo por las aldeanas; la jota del Cuera; el Xiringüelu de Naves, y el Pericote antiguo, el más representativo de los cuatro bailes de la tarde.

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Las primeras gotas apresuraron los pasos, pero no apagaron la emoción de una despedida preparada durante meses. Tras un año de espera, Llanes devolvió a la Virgen de Guía a su ermita entre el respeto de quienes la acompañaron y la promesa cantada por los costaleros de volver a encontrarse con ella. Porque, para muchos, La Guía no termina al cerrarse la puerta de la capilla: empieza entonces la espera para el próximo septiembre.