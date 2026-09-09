El Ayuntamiento de Llanes saca a licitación la construcción de un nuevo parque infantil en Quintana

El Ayuntamiento de Llanes ha sacado a licitación la construcción de un parque infantil en Quintana, núcleo de la parroquia de Posada, con un presupuesto base de 76.619,92 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses y medio.

La actuación se desarrollará en una parcela municipal y busca dotar a Quintana de una alternativa de ocio infantil, inexistente hasta ahora en este núcleo rural y demandada por las familias de la zona y de localidades próximas.

El plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas concluirá el próximo 21 de septiembre. El proyecto forma parte de las actuaciones municipales de mejora y creación de espacios lúdicos infantiles en los pueblos del concejo.

Tres áreas de juego

Las obras comenzarán con el desbroce y la regularización del terreno, además de la excavación necesaria para instalar el sistema de saneamiento. Posteriormente se ejecutará una solera de hormigón armado sobre una base de zahorra artificial, con pendiente para favorecer la evacuación de las aguas de lluvia.

La zona de juegos contará con un pavimento continuo de caucho de cinco centímetros de espesor, una superficie concebida para reducir el riesgo de lesiones durante el uso de las instalaciones infantiles.

El parque se organizará en tres espacios diferenciados. El primero albergará una casita de juegos construida con estructura de madera laminada.

La segunda área incluirá una estructura de columpios doble y simétrica, equipada con un asiento tipo nido y otro adaptado, además de un conjunto con dos toboganes, tres torres y dos pasadizos de cuerda.

La tercera zona estará destinada a juegos pintados sobre el suelo, e incorporará bancos, sillas, papeleras y elementos informativos para completar el uso recreativo de la parcela.

Drenaje y cierre de la parcela

El proyecto prevé un sistema de recogida de aguas pluviales con dos arquetas imbornal, un colector de PVC y conexión a un pozo de registro municipal, con el objetivo de garantizar el drenaje del recinto y evitar afecciones en las propiedades colindantes.

La intervención también contempla el acondicionamiento del muro de mampostería existente, la colocación de una valla de madera tratada en autoclave en el frente de la finca y la creación de un parterre con arbustos ornamentales en el linde este.

Noticias relacionadas

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, señaló que la actuación responde a una reclamación mantenida por las familias de Quintana y su entorno. "Seguimos en el empeño de mejorar la zona rural del concejo, atendiendo en este caso a los más pequeños, y a las reclamaciones históricas de los papás y mamás de estas localidades", afirmó.