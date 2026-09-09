Cangas de Onís: septiembre devuelve el pulso al colegio Reconquista

Mochilas nuevas, abrazos apresurados y la expectación propia del primer día devolvieron este miércoles el ajetreo a la entrada del colegio público Reconquista de Cangas de Onís. Tras el silencio de las vacaciones, el patio volvió a llenarse de carreras y saludos, mientras padres y madres apuraban las últimas despedidas. El inicio del curso coincidió, además, con la publicación de los resultados del informe PISA, que ha reabierto el debate sobre el nivel educativo y los hábitos de aprendizaje.

El primer timbre

Los docentes del Reconquista llevaban una semana preparando el regreso: aulas, horarios y materiales estaban listos para recibir al alumnado. Al otro lado de la puerta, los menores ponían el tono de la mañana. La razón más repetida para regresar era sencilla: "Para ver a los amigos". Pero la ilusión convivía con incertidumbres muy concretas. "Estoy nerviosa porque no conozco a la profe", confesaba una alumna de Primaria, aún pendiente de un curso que empieza con alguna cara y rutinas nuevas.

Enma González esperaba especialmente la vuelta por "las clases de Educación Física", aunque expresaba con la misma naturalidad que sus compañeros el peaje de septiembre: "Lo peor es tener que volver a estudiar". Entre ambas frases se colaba la mezcla de entusiasmo, reparo y curiosidad con la que los escolares afrontan la recuperación de horarios, asignaturas y deberes.

La rutina familiar

También las familias habían comenzado días antes a ajustar los preparativos. Nerea Fernández, madre de una alumna de Primaria, relataba que su hija volvía "con muchas ganas" y que en casa "llevamos unos días preparando la vuelta". Material escolar, horarios y conciliación forman parte de esa cuenta atrás de cada septiembre. El humor rebajaba la tensión a la puerta del centro: una madre resumía entre risas que "los padres tenemos más ganas" de la vuelta a clase que los propios niños.

El informe PISA introducía, sin embargo, una preocupación de mayor alcance. Salvador García, padre de alumnos en el colegio, se mostraba tranquilo desde su propia experiencia: "Mis hijos mejoraron, así que no estoy preocupado". Su valoración refleja una mirada pegada a la evolución individual, que pone en valor el papel del colegio Reconquista, pero lejos de las conclusiones generales de la prueba internacional.

Métodos, lectura y pantallas

Javier Torroba, jefe de estudios del Reconquista, sí cree que los resultados invitan a revisar el modelo. "Para mí, el paradigma de la educación actual no está funcionando al 100%", sostiene. El responsable considera que el énfasis en el constructivismo ha dejado en segundo plano destrezas elementales, como aprender a estudiar y comprender lo que se lee. Su diagnóstico es rotundo: "Queremos hacerlos competentes, pero no lo son. Se han perdido muchas cosas a nivel de contenido".

Torroba propone combinar enfoques: "El paradigma educativo actual debe modificarse" mediante "una mezcla entre el conductismo y el constructivismo", dos de las grandes teorías educativas. Además, incorpora dos factores que trascienden al aula: la negativa de algunas familias a que sus hijos tengan deberes y la acumulación de extraescolares. Tras numerosas tardes entre clases de pintura, voleibol o natación, advierte, muchos menores llegan a casa sin disposición de "coger un libro para leer, simplemente por placer".

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También sitúa las pantallas en el centro del debate. El uso excesivo, afirma, perjudica "completamente" la concentración y la comprensión lectora. De hecho, percibe un cambio de tendencia: "En los colegios está cambiando la metodología" para recuperar el lápiz y el papel frente al recurso indiscriminado a las tabletas. Entre la algarabía del primer día y esa llamada a revisar hábitos, el Reconquista inicia el curso con la ilusión intacta de su alumnado, el compromiso firme de su equipo docente y una discusión educativa que va mucho más allá de sus puertas.