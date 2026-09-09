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Una década de uno de los iconos turísticos de Cangas de Onís: la singular "moto picapedrera", con 2.500 kilos de peso

La escultura, ideada por Silfredo Torrado, está ensamblada en piedra y hierro y homenajea a los motoristas

Detalle de la moto picapedrera.

Detalle de la moto picapedrera. / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Cangas de Onís celebra estos días una efeméride que pasa desapercibida. Se trata de la primera década de la escultura en homenaje a los motoristas y conocida como la "moto picapedrera". La pieza se colocó en su día en pleno corazón de la urbe, concretamente en la calle José González Soto, y, en esos dos lustros, se ha convertido en un verdadero reclamo, tanto para oriundos como forasteros.

La "moto picapedrera", ideada por Silfredo Torrado, está ensamblada en piedra y hierro y tiene un peso que ronda los 2.500 kilogramos. Aunque en un primer instante se había ubicado, con carácter provisional, en uno de los laterales de la céntrica plaza Camila Beceña, finalmente pasó a la calle José González Soto. Cientos de visitantes han filmado o retratado ese peculiar monumento pétreo, amantes o no del mundillo de las dos ruedas, aprovechando su estancia por la vieja capital del Reino.

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Eso sí, lo preocupante es la vandalización con infinidad de pegatinas adhesivas que merman el encanto de la misma. En este asunto algo deberán hacer las autoridades competentes, aparte del habitual baldeado, para evitar que se ceben en ella, tal como ocurre con infinidad de señales e indicadores repartidos por toda el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa.

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