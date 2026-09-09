Día Europeo de las Comunidades Sostenibles, en Corao (Cangas de Onís)
Las ideas de este foro se compartirán el 24 de septiembre, en Bruselas, como parte del Encuentro de Comunidades Regenerativas
Corao (Cangas de Onís), albergará este sábado, 12 de septiembre, el Día Europeo de las Comunidades Sostenible, cuyos resultados e ideas de este encuentro "se compartirán el 24 de septiembre, en Bruselas, como parte del Encuentro de Comunidades Regenerativas", señalan desde la organización del evento, cuyo tema principal tratará sobre "La ganadería extensiva, el pastoreo y el rescate del bosque autóctono para la regeneración del territorio".
Dentro del programa se abordarán diversas temáticas que giran en torno a la regeneración como: introducción a la red de comunidades sostenibles, y el Ecomuseo La Ponte ( Valle del Trubia), red de semillas y otros, a cargo de Sofia La Ponte; Porrúa, a cultura y las formas tradicionales de gestión de pastos comunales y enfoque actual para su regeneración, a través de Junio Tames (Asociación Llacín); gestión del bosque y la participación vecinal, gracias a Javier Jiménez Caballero de Rodas y Marta González García (Proyecto Roble).
Será una actividad gratuita con plazas limitadas. Las inscripciones deben formalizarse en el 691 50 40 45 o a través del correo info@laponte.org. Las acciones del grupo de agroecología del Centro de Investigación y Ecomuseo La Ponte, cuentan con el apoyo del Fondo para las Comunidades Regenerativas, un programa financiado por la Unión Europea.
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