El Matemático Pedralles estrena curso con juegos y huerto

El colegio público Matemático Pedralles de Lastres inició este miércoles el curso escolar con una jornada de acogida dirigida a favorecer el reencuentro del alumnado y la presentación de los nuevos docentes. El centro organizó diferentes juegos y actividades de grupo antes de poner en marcha sus nuevos proyectos para el año académico.

Verdades, mentiras y valores

Una de las primeras propuestas consistió en una presentación individual en la que cada participante compartía dos verdades y una mentira sobre sus vacaciones de verano. El resto del grupo debía descubrir cuál era el dato falso.

Después, niños y profesores pincharon globos que contenían mensajes relacionados con la convivencia cotidiana en el colegio, como "todos somos diferentes, pero iguales en derechos" o "escuchar a los demás siempre nos aporta un aprendizaje".

Música e inglés

Tras un aperitivo, la profesora de Música interpretó al piano distintos sonidos para que los escolares trataran de identificar si se correspondían con una tormenta, un mosquito o una danza de guerra.

La jornada también incluyó juegos en inglés para repasar los colores y los números de una forma participativa y divertida.

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El huerto escolar

El programa del primer día concluyó con la puesta al día del huerto escolar, una actividad con la que el centro enlaza el comienzo de las clases con el cuidado del entorno y el trabajo compartido. Desde el colegio afrontan el nuevo curso "con muchas ganas y nuevos proyectos".