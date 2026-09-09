El Matemático Pedralles estrena curso con juegos y huerto
El alumnado de Lastres accede a las aulas con dinámicas de bienvenida para conocer a docentes y compañeros
El colegio público Matemático Pedralles de Lastres inició este miércoles el curso escolar con una jornada de acogida dirigida a favorecer el reencuentro del alumnado y la presentación de los nuevos docentes. El centro organizó diferentes juegos y actividades de grupo antes de poner en marcha sus nuevos proyectos para el año académico.
Verdades, mentiras y valores
Una de las primeras propuestas consistió en una presentación individual en la que cada participante compartía dos verdades y una mentira sobre sus vacaciones de verano. El resto del grupo debía descubrir cuál era el dato falso.
Después, niños y profesores pincharon globos que contenían mensajes relacionados con la convivencia cotidiana en el colegio, como "todos somos diferentes, pero iguales en derechos" o "escuchar a los demás siempre nos aporta un aprendizaje".
Música e inglés
Tras un aperitivo, la profesora de Música interpretó al piano distintos sonidos para que los escolares trataran de identificar si se correspondían con una tormenta, un mosquito o una danza de guerra.
La jornada también incluyó juegos en inglés para repasar los colores y los números de una forma participativa y divertida.
El huerto escolar
El programa del primer día concluyó con la puesta al día del huerto escolar, una actividad con la que el centro enlaza el comienzo de las clases con el cuidado del entorno y el trabajo compartido. Desde el colegio afrontan el nuevo curso "con muchas ganas y nuevos proyectos".
- Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles de comedor efecto pizarra más baratos del mercado: acabado de alta calidad y resistente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bolsas para lavadora: para el lavado suave de prendas delicadas
- No quiero ni un solo euro de ayuda, pero es una desconsideración que no se promocione el Parque de la Vida', sostiene Luis Laria, que cerrará el equipamiento hasta enero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
- Bombazo en el Boombastic: el festival de música vuelve a Llanera y ya tiene fechas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort