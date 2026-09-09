La tradición de la Santina en el lago Enol cumple más de medio siglo en Asturias cada septiembre

"Esta imagen fue entronizada el 8-IX-72 por los escafandristas de la sección de Actividades Subacuáticas del Club Cañapescamar de Gijón", reza la inscripción del pedestal de la imagen de la Santina que, desde hace más de medio siglo, descansa en el lago Enol, en una pequeña cueva localizada a unos ocho metros de profundidad, y que cada 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Covadonga y Día de Asturias, es emergida de las aguas por buceadores asturianos para celebrar la tradicional misa de campaña en tan señalada fecha.