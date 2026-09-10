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Corao acoge un encuentro sobre el papel de la ganadería extensiva en la regeneración rural

La actividad concluirá con una comida popular en El Castañeu y trasladará sus conclusiones a Bruselas

Vacas en una pasada edición de la feria ganadera de Corao

Vacas en una pasada edición de la feria ganadera de Corao / Ramón Díaz / R. D.

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María Terente Nicieza

Cangas de Onís

Corao acogerá el sábado 12 una jornada sobre ganadería extensiva, pastoreo y recuperación del bosque autóctono, dentro de la programación del Día Europeo de las Comunidades Sostenibles. La actividad, de carácter participativo y gratuita, se desarrollará entre las 11.00 y las 15.00 horas en la Casa del Médico de esta localidad de Cangas de Onís.

La cita reunirá experiencias vinculadas a la regeneración territorial desde el medio rural, con especial atención a la gestión de los pastos comunales, la participación vecinal en el cuidado del monte y el papel de la ganadería extensiva como herramienta para conservar el paisaje y el bosque autóctono.

Apertura institucional

El concejal de Ganadería de Cangas de Onís, José Ramón Sierra Suero, será el encargado de dar la bienvenida a los participantes en una jornada que se enmarca en el Encuentro de Comunidades Regenerativas.

La programación incluirá una introducción a la red de comunidades sostenibles, al trabajo del Centro de Investigación y Ecomuseo La Ponte, ubicado en Villanueva de Santo Adriano, y a la red de semillas, a cargo de Sofía González Sandoval.

Pastos comunales y monte

El encuentro abordará también el caso de Porrúa y la recuperación de sus formas tradicionales de gestión de los pastos comunales. Julio Tamés, de la Asociación Llacín, expondrá la experiencia de esta localidad llanisca y las posibilidades actuales de regenerar prácticas comunitarias ligadas al uso del territorio.

Por su parte, Javier Jiménez Caballero de Rodas y Marta González García, del Proyecto Roble, analizarán la gestión de los bosques y los mecanismos de participación vecinal en el cuidado del monte.

La jornada finalizará con una comida popular en el Castañeu de Corao. La asistencia es gratuita, aunque las plazas son limitadas, por lo que será necesario inscribirse previamente en el teléfono 691 50 40 45 o a través del correo electrónico info@laponte.org.

Noticias relacionadas

Las actividades del grupo de agroecología del Centro de Investigación y Ecomuseo La Ponte cuentan con el respaldo del Fondo para las Comunidades Regenerativas, un programa financiado por la Unión Europea. Las conclusiones e ideas surgidas en Corao se trasladarán el próximo 24 de septiembre a Bruselas, dentro del Encuentro de Comunidades Regenerativas.

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