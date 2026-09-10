El MUJA presenta el reptil marino de Vega, único en España

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) presentó ayer la reconstrucción de los restos de un ictiosaurio encontrado en la playa de Vega, en Ribadesella, el primer ejemplar de la especie "Ichthyosaurus anningae" localizado fuera del Reino Unido y el de mayor tamaño conocido hasta ahora. El reptil marino, de unos dos metros de longitud, vivió hace alrededor de 192 millones de años.

El fósil fue localizado en 2009 tras el aviso de un particular, José Antonio Sánchez Feliz. Su recuperación y estudio han requerido años de trabajo y la colaboración de investigadores del MUJA con especialistas del CONICET y del Museo de La Plata, en Argentina, y del Rochester Institute of Vertebrate Paleontology, de Estados Unidos.

"Hemos presentado públicamente a un asturiano de 192 millones de años", resumió el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, durante el acto celebrado en Colunga, al que asistieron también los alcaldes de Colunga y Ribadesella, José Ángel Toyos y Paulo García.

Un ejemplar único

La investigadora Laura Piñuela subrayó el interés del animal recuperado en el litoral riosellano. "El ictiosaurio es algo único porque hasta ahora no se había descrito esa especie fuera del Reino Unido", explicó.

"Fue el primero fuera del Reino Unido y también el más grande, con unos dos metros de longitud", añadió Piñuela. Los restos han permitido reconstruir parte del cráneo, con la órbita, además de vértebras, dientes y otros huesos del animal.

El nuevo ictiosaurio se diferencia del ejemplar hallado anteriormente en Asturias y expuesto en el MUJA. Aquel reptil presenta dientes finos y delicados, propios de una dieta basada en peces, calamares y otros animales blandos, mientras que los del nuevo fósil son más robustos y cónicos, adecuados para una alimentación más variada, que podía incluir incluso crustáceos con concha.

Una investigación de años

La dificultad en la extracción de los fósiles en el acantilado de Vega y su análisis posterior explican el tiempo transcurrido desde el descubrimiento. "La excavación duró mucho más de lo que queríamos porque en el acantilado no siempre es fácil excavar ni excavas cuando quieres", relató Piñuela.

Los restos permanecerán por ahora conservados en la litoteca del museo y no pasarán a la exposición permanente, aunque la reconstrucción presentada permite aproximarse a la apariencia y a las dimensiones de este reptil marino.

Vega y el MUJA

El alcalde de Ribadesella, Paulo García, destacó la relevancia de que el material encontrado en Vega haya sido estudiado en Asturias. "Es todo un prestigio y un honor que se puedan extraer estos fósiles de la playa de Vega, y que se analicen y se estudien aquí en el MUJA", afirmó.

Por su parte, el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, señaló: "Seguimos incrementando la riqueza que tenemos aquí en el Museo del Jurásico de Asturias".

Pablo León consideró que el resultado refuerza el papel científico del museo. "El MUJA se consolida no solo como un centro de divulgación, sino también con un equipo científico muy potente que está sacando a la luz los fósiles que contribuyen a enriquecer el conocimiento sobre el Jurásico", sostuvo.

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Piñuela cerró la presentación con una valoración del trabajo desarrollado por el grupo investigador: "Estamos en el mejor momento del equipo científico del Museo del Jurásico de Asturias".