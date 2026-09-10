Ribadesella aprueba un presupuesto de 10,3 millones y moviliza 1,14 del remanente

Ribadesella aprobó este jueves un presupuesto de 10,3 millones de euros para 2026 y una modificación presupuestaria de 1,14 millones procedentes del remanente de tesorería, destinada a inversiones y al refuerzo de servicios municipales. Las dos medidas salieron adelante en un Pleno extraordinario con los votos del PP y Foro Asturias; el presupuesto requirió además el voto de calidad del alcalde, Paulo García Díaz.

Las cuentas municipales para 2026 ascienden a 10.336.028,73 euros, un 4,91% más que en el ejercicio anterior. Más de cinco millones del total se reservan para servicios públicos básicos, entre ellos seguridad, movilidad, urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente.

El Ayuntamiento destinará además cerca de dos millones de euros a políticas sociales, empleo, educación, cultura y deporte. La partida de Protección y Promoción Social representará el 9,63% del presupuesto global tras el incremento previsto para el próximo ejercicio.

Aumento de personal

Los gastos de personal alcanzarán los 3,9 millones de euros en 2026, por encima de la cifra consignada este año. El incremento se vincula a la incorporación de puestos asociados a planes de empleo, prácticas y programas como el de atención a la soledad no deseada.

El concejal de Hacienda, Pablo García, defendió que las cuentas no están planteadas para "grandes anuncios", sino para "atender las necesidades de los vecinos" y asegurar la estabilidad económica municipal. "Es equilibrado y apuesta por las personas, los servicios públicos, las políticas sociales, la cultura, la educación y el deporte", afirmó.

El capítulo de inversiones incluido inicialmente en el presupuesto se eleva a 35.000 euros para equipos informáticos y la instalación de cargadores eléctricos.

Remanente para más de veinte acciones

La corporación aprobó también incorporar 1.143.000 euros del remanente de tesorería mediante una modificación presupuestaria respaldada por PP y Foro Asturias. El dinero financiará una batería de más de veinte actuaciones, entre las que figuran algunas propuestas del grupo Foro Asturias.

Entre las inversiones previstas se encuentran la sustitución del césped del campo de fútbol, la numeración de la parroquia de Collera, la renovación de la línea del repetidor Vega-Barreu, el acondicionamiento de la senda de Oreyana y mejoras en los parques infantiles de Tereñes, Berbes y Vega.

La modificación incorpora también una partida de más de 100.000 euros para reforzar los servicios públicos durante el cierre previsto por las obras estatales del puente de Ribadesella. Asimismo, se ampliarán los fondos para desbroces y el acondicionamiento de distintos caminos del concejo.

El alcalde, Paulo García, valoró la aprobación de las dos medidas y subrayó que el presupuesto sale adelante por tercer año consecutivo. "Estamos muy contentos de que se haya podido aprobar por tercera vez consecutiva el presupuesto municipal y también de que haya salido adelante la modificación presupuestaria que saldrá del remanente de tesorería, que es un dinero de todos los riosellanos", señaló.

El alcalde añadió que el objetivo de la incorporación de fondos es dar respuesta a las necesidades del concejo. "El objetivo fundamental del empleo de este más de 1,1 millones es dar respuesta a las necesidades de los riosellanos", indicó.

Refuerzo de servicios esenciales

El presupuesto de 2026 incrementa el gasto en varios servicios esenciales. El Servicio de Aguas dispondrá de 36.415 euros más, mientras que Salvamento en Playas aumentará en 73.864 euros y las áreas de Sanidad, Educación, Cultura, Festejos y Deportes recibirán conjuntamente 75.740 euros adicionales.

Las partidas de Policía, urbanismo, agua, alumbrado y recogida de residuos crecerán en conjunto 250.452 euros. Los capítulos de personal y de bienes corrientes y servicios concentrarán el 97,23% del gasto municipal, al corresponder en buena medida a costes fijos y a servicios obligatorios.

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Por otra parte, la modificación del convenio con los Servicios Tributarios del Principado de Asturias supondrá para el Ayuntamiento un ahorro anual superior a 150.000 euros.