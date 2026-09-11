Más de 600 participantes en el Descenso del Sella LGTBIQ+
Los escritores Roy Galan y Sara Torres formaron parte del grupo de asistentes que participaron también en rutas por los Picos de Europa
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Más de 600 personas -entre ellos los escritores Roy Galán y Sara Torres- participaron el pasado fin de semana en romería Cuir, en Arriondas, un gran ambiente en la capital parraguesa. En la jornada del viernes, una parte de los romeros giraron visita Lagos de Covadonga, en el parque nacional de los Picos de Europa; otros se acercaron a La Cerica; y otros a la Peña Villar. Y el sábado, todos ellos realizaron el tradicional descenso del Sella en canoa, una de las actividades más populares y boyantes de cuantas se celebran en la comarca del oriente del Principado de Asturias.
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