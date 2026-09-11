Carlos Llerandi, el ebanista que convirtió el corcho en memoria

Una pared vacía, un local de Gijón y el empeño de dejarlo "curioso". Así comenzó, en 2011 y casi por casualidad, la afición de Carlos Llerandi por transformar corchos de vino en edificios, escudos y recuerdos a escala. Quería colocar un cuadro en el local que albergaba una vinatería, pero un día decidió buscar una solución propia: "Voy a hacer unas letras yo".

De aquella ocurrencia nació el rótulo "Debaju l' horru", nombre del establecimiento, construido con corchos de vino: cada letra requirió alrededor de 200. Después llegaron un teléfono, una guitarra, el "Elogio del Horizonte" y el escudo de su Sporting. Fueron trabajos que le permitieron afinar una técnica nacida de una necesidad práctica y convertida, con el tiempo, en una forma de levantar arquitectura de la memoria a partir de un material cotidiano y desechable.

Un oficio que permanece

Llerandi está jubilado, pero en cada corte permanece el oficio aprendido durante toda una vida. Trabajó la madera desde los 19 años como ebanista, una profesión que, a su juicio, se está perdiendo. "Soy ebanista, lo que no existe ya", explica.

El trabajo con corcho no le resulta más sencillo: "Yo trabajo mejor la madera que el corcho. El corcho solo lo trabajo con un cuchillo". Prefiere los de vino a los de sidra, más gruesos, y cuando necesita material, pide a un par de establecimientos gijoneses que se los guarden "durante quince días".

Después llega el trabajo minúsculo: cortar rodajas, pulir los bordes y buscar el relieve de un muro o de una piedra. "Son cachinos y luego hay que pulirlos por los cantos para que haga esos relieves", explica. No hay moldes ni piezas en serie. "Milimétrico, ¿eh? Cuando hago algo me gusta hacerlo bien".

La ermita y la casa natal

Su primera gran obra fue la reproducción de Cúa, su pueblo. Comenzó con la ermita, sin prever que aquel primer edificio acabaría dando forma a un conjunto mucho mayor. La buena acogida le animó a continuar: "Yo primero hice solo la ermita y gustó. Me dijeron: '¡Meca, qué guapo que quedó!'".

A la ermita añadió después "la casa de Alfredo", un vecino; su propia casa natal y la cuadra. El conjunto supera con seguridad las 500 horas de labor. La precisión alcanza las piedras distintas de la capilla, las cortinas, el San Cristóbal del interior y hasta las macetas con flores de la vecina. "Y tiene luz", afirma. Llerandi no reproduce solo edificios: devuelve a escala un paisaje íntimo, el de un pueblo que conoce al detalle.

En la misma cabaña de Cúa, donde comparte comidas con sus amigos, conserva también una réplica del lugar que incluye todos los detalles del interior. No está hecha en corcho, pero el juego de contemplar la miniatura dentro de la construcción real, multiplica la sorpresa de quienes la visitan. "Esto le gusta mucho la gente, porque como estás dentro de la cabaña de verdad, llama más la atención", resume.

Setecientas horas en La Roca

Su trabajo más exigente fue la réplica del restaurante La Roca, en Sebares, un regalo para su propietario. Calcula que le llevó unas 700 horas. Hizo el edificio entero y resolvió la escala a partir de fotografías. En la cubierta se concentra buena parte de ese esfuerzo: cerca de 3.000 tejas de barro, hechas una a una. "Igual estuve 10 horas haciendo tejas", cuenta.

La Roca confirma una manera de trabajar basada en la paciencia, la observación y la renuncia a repetir el camino ya recorrido. Llerandi no hace series. Cada edificio plantea una dificultad distinta y exige encontrar una solución nueva: una medida tomada sobre el terreno, una fotografía, una ventana que hay que contar o una textura que debe parecerse a la original.

Después de aquella maqueta llegó la reproducción de la iglesia de San Pedro de Sebares, que donó a la Sociedad de Festejos de la localidad para un sorteo. Una de sus últimas grandes obras fue la del colegio de la Inmaculada Concepción de Gijón, al que acuden sus nietos. La pieza fue presentada al concurso de belenes y obtuvo el primer premio.

Para reproducir el colegio tomó unas 2.000 fotografías, calculó medidas sobre el terreno y contó con la ayuda de su mujer para medir las numerosas ventanas. La maqueta, de algo más de un metro, resume la paciencia y precisión que definen su trabajo.

El reto pendiente

Por eso, cuando piensa en el edificio que le gustaría afrontar, nombra la Universidad Laboral de Gijón. Lo hace como quien reconoce de inmediato la magnitud del desafío. "Si tuviera 20 años y esta afición, me gustaría hacer la Universidad Laboral de Gijón, pero es inviable", admite. Sus dimensiones, sus volúmenes y la complejidad de cada detalle convertirían la obra en una tarea de años.

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No parece, sin embargo, una renuncia. La Laboral es la medida de su ambición y también de la exigencia con la que mira cada pieza. Si algún día levantase ese edificio en corcho, no aceptaría simplificarlo. Tendría que ser, como la ermita de Cúa, La Roca, la iglesia de Sebares o la casa de su infancia, milimétrico.