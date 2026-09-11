¿Quién mató a Toño Otero? Se cumple un año del crimen de Cueves y sigue el misterio: no hay detenidos

Se llamaba José Antonio Otero Toraño, "Toño" para los vecinos y allegados. Tenía 60 años, era ganadero y vivía en Cueves, un singular pueblo del concejo de Ribadesella cuyo único acceso rodado discurre por el interior de una gigantesca cueva adornada con estalactitas y estalactitas. Murió mañana hará justo un año. Asesinado. Nadie hasta ahora ha sido detenido. El conocido como crimen de Cueves sigue sin resolverse. La investigación continúa. Los vecinos exigen justicia.

Pasaban quince minutos del mediodía del 12 de septiembre de 2025 cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias recibía una llamada telefónica en la que se alertaba de que un hombre había sido agredido en su casa de Cueves. La patrulla que acudió al lugar encontró a los servicios de emergencia intentando reanimar a Toño. No pudieron salvarle la vida. Presentaba un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, causado por un objeto contundente. Mortal de necesidad.

Secreto del sumario

La investigación, asumida por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias, sigue bajo secreto de sumario desde que el 19 de septiembre de 2025 la jueza titular del Juzgado Único de Instancia de Cangas de Onís decretara esa medida. Ocho meses después de aquella decisión, nada ha trascendido. El misterio continúa.

José Antonio Otero Toraño en Cueves (Ribadesella). / LNE

El relato que ofrecieron las dos mujeres que se encontraban en la vivienda en el momento del crimen, la pareja del fallecido, María del Mar Berjón, y una hermana de esta, Magdalena, fue el de dos hombres encapuchados, altos y corpulentos, que irrumpieron en la casa, cubrieron a Toño con una manta, le golpearon brutalmente, y huyeron al oír ruido procedente de la planta superior. Según esa versión, los agresores reclamaban dinero. Mar Berjón presentaba heridas en un brazo y un chichón en la cabeza provocadas, según su declaración, por los asaltantes, al intentar proteger a Toño.

Los perros no ladraron

La investigación no encontró evidencias de la presencia de dos personas ajenas en Cueves aquel día. Las cámaras de vigilancia del entorno no grabaron a los supuestos encapuchados. Los vecinos no oyeron nada y los perros de la casa de Toño no ladraron en el momento del crimen. Esos elementos llevaron a los agentes a centrar las primeras pesquisas en el entorno cercano al fallecido, que fue enterrado el 14 de septiembre.

Diez días después del crimen, Magdalena Berjón realizó una nueva declaración, voluntaria, ante la Policía Judicial. Indicó que la noche del crimen oyó un golpe fuerte, bajó y encontró a Toño en el suelo ensangrentado junto a su hermana. Afirmó no haber visto a los encapuchados y que todo lo que había relatado hasta entonces se lo había transmitido su hermana. "No puedo saber lo que pasó porque no lo vi", declaró.

Un mazo para hacer queso

Los investigadores identificaron un mazo para hacer queso hallado en la cocina de la vivienda como compatible con las lesiones de la víctima. Se trata de una herramienta doméstica. En marzo de 2026, seis meses después del crimen, se reveló que Toño Otero había otorgado testamento en favor de su pareja. Las investigaciones se reactivaron el pasado mes de mayo, en busca de nuevas pruebas.

Dos veterinarios observan el ganado del ganadero asesinado en Cueves, hace un año. / Ramón Díaz

En paralelo, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) investigó a Mar Berjón por un presunto delito contra el bienestar animal, tras una inspección veterinaria que calificó de deplorable el estado de las vacas y otros animales de la explotación, Ganadería Maella. La mujer figuraba como titular de la ganadería.

Animales incautados

El 2 de octubre, la Consejería de Medio Rural, con autorización judicial, incautó diez vacas, cinco terneros, una yegua y un asno. Algunos animales habían muerto por falta de cuidados. La Fiscalía solicitó el cambio de titularidad de la explotación al considerar que la vida del ganado estaba comprometida. Mar Berjón declaró como investigada en esta causa, independiente de las pesquisas por el asesinato.

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La pareja de Toño Otero se ha quejado amargamente tras el crimen de las habladurías, miradas acusadoras y bloqueos por parte de vecinos y antiguos amigos que le han dado la espalda. Se siente injustamente crucificada. Ha defendido desde el primer momento su inocencia y ha asegurado en varias ocasiones que su mayor deseo es que encuentren y castiguen "a los que mataron a Toño".