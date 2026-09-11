El monolito de El Mazucu y sus alrededores serán declarados "Lugar de la memoria democrática de Asturias"

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, dirigida por Ovidio Zapico, ha iniciado, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, el procedimiento para declarar "Lugar de la memoria democrática de Asturias" el monolito de El Mazucu y sus alrededores, en el alto de La Tornería, en el concejo de Llanes. La propuesta de resolución, firmada por el titular de la Consejería, destaca la especial relevancia histórica, memorial y simbólica del enclave para la sociedad asturiana, así como sus valores históricos, educativos, sociales y simbólicos.

La iniciativa tiene su origen en la solicitud presentada el 29 de octubre de 2024 por entidades memorialistas para que El Mazucu y sus alrededores recibieran este reconocimiento. El expediente recoge que este lugar fue escenario, en septiembre de 1937, de una batalla que se prolongó durante algo más de dos semanas, en la que las tropas republicanas defendieron el estratégico paso de montaña de la sierra del Cuera frente a la ofensiva del ejército sublevado. Tras la caída de Bilbao y la conquista de Santander, Asturias se había convertido en el último territorio republicano de la cornisa cantábrica.

Resistencia republicana

El texto destaca la importancia estratégica del enclave para el avance de las tropas sublevadas, ya que su conquista permitía atravesar la sierra del Cuera y facilitar la ofensiva definitiva sobre el Principado. Pese a la resistencia republicana durante los primeros días, la superioridad numérica del ejército sublevado y el apoyo de la aviación alemana e italiana decantaron la batalla: El Mazucu cayó bajo control franquista el 22 de septiembre de 1937, en un episodio que supuso un paso decisivo hacia la conquista de Asturias y la desaparición del frente norte republicano.

La propuesta subraya que el monolito, dedicado a los combatientes de la República, simboliza la oposición republicana durante los últimos momentos de la Guerra Civil en Asturias y constituye un espacio de especial carga memorial vinculado a la defensa de las libertades democráticas y a la resistencia frente a la dictadura franquista.

Protección cautelar

El inicio del procedimiento supondrá la anotación preventiva del bien en el Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática de Asturias. Como medida cautelar, quedarán suspendidas las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición, así como los efectos de las ya concedidas, hasta que exista una resolución definitiva o, en su caso, la actuación sea autorizada por la Consejería competente en materia de memoria democrática.

La propuesta se ajusta al procedimiento establecido en la Ley del Principado 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática, que contempla la declaración de aquellos espacios vinculados a hechos relevantes por su significación histórica o simbólica, así como a la lucha por los derechos y libertades democráticas, la represión y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y la resistencia y defensa de los valores democráticos.

Periodo de información pública

La Comisión Técnica de Lugares de la Memoria Democrática de Asturias examinó la propuesta y la documentación del expediente en su sesión del 10 de febrero de 2026 y acordó la apertura del procedimiento de declaración.

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La resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y abrirá un periodo de información pública de 20 días hábiles para la presentación de alegaciones, observaciones o sugerencias. Asimismo, se notificará individualmente al Ayuntamiento de Llanes, que dispondrá de un plazo de audiencia de 20 días hábiles. La Dirección General de Memoria Democrática será la encargada de instruir el procedimiento. La declaración definitiva, una vez completada la tramitación prevista legalmente, corresponderá al Consejo de Gobierno.