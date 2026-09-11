Novedoso bicicletero en El Puente Romano, en Parres

Operarios de una empresa especializada han procedido a la colocación de diversos bicicleteros en distintos puntos del concejo de Parres, entre ellos -uno para cuatro bicis- en los aledaños de El Puentón, emblemático monumento nacional que une términos municipales de Parres y Cangas de Onís, sobre el río Sella.

La actuación se enmarca dentro del proyecto de la red ciclo-senderista "Muévete Parres". Se trata de 215 kilómetros que articulan gran parte del territorio y sus recursos patrimoniales, con el objetivo de convertirlos de manera efectiva en una infraestructura dinamizadora y ofreciendo un producto diferente y de calidad.