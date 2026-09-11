La Santina, también en lo más alto del concejo de Ponga, en Ventaniella
Llegaron algunos romeros desde la leonesa Maraña y también de La Uña
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Un grupo de ponguetos, algunos a caballo, así como de otros puntos de la comarca, se acercaron en la jornada del sábado, a disfrutar de la fiesta de la Santina, en Ventaniella, en pleno parque natural de Ponga, donde hubo, entre otras actividades, misa y procesión con gaita y tambor, a cargo de Belén Arboleya y Juacu, respectivamente. También llegaron algunos romeros desde la leonesa Maraña y también de La Uña. Una jornada campera, de confraternidad, en la que no faltó la música vespertina, marcada por el buen tiempo reinante.
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