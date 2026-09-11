La tormenta no pudo con la Simultánea de Cumbres del Grupo de Montaña Peña Santa de Cangas de Onís

"Tuvimos tormenta muy fuerte con granizo y decidimos hacer cumbres de menor altitud. Pero disfrutamos todos y todas de una buena jornada que se cierra con una cena en el restaurante Los Arcos", señaló Fernando Moro Sarmiento, presidente del Grupo de Montaña Peña Santa, de Cangas de Onís, tras la Simultánea de Cumbres en el Macizo del Cornión llevada a cabo por 110 socios y simpatizantes a lo largo del domingo, hollando 25 picos, aunque de menor altitud que en otras ediciones anteriores.