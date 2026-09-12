El Ayuntamiento de Cangas de Onís limpia un banco vandalizado en el robledal de San Antoniu

Operarios del Ayuntamiento de Cangas de Onís han procedido a la limpieza del banco que había sido vandalizado días atrás por grafiteros. El banco está localizado en el viejo robledal del barrio de Cangas de Arriba, justo enfrente de la ermita de San Antoniu, patrón de Cangas de Onís. La acción de los vándalos provocó el enfado de los vecinos de la zona. Fue una muestra más de la falta de civismo de cierta gente que, de un tiempo a esta parte, viene vandalizando el mobiliario urbano en la vieja capital del Reino de Asturias.

El banco, tras ser limpiado por operarios municipales. / J. M. Carbajal