El Ayuntamiento de Cangas de Onís limpia un banco vandalizado en el robledal de San Antoniu
Vecinos de Cangas de Onís han mostrado su malestar por el deterioro del mobiliario urbano a causa de los ataques de grafiteros
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Operarios del Ayuntamiento de Cangas de Onís han procedido a la limpieza del banco que había sido vandalizado días atrás por grafiteros. El banco está localizado en el viejo robledal del barrio de Cangas de Arriba, justo enfrente de la ermita de San Antoniu, patrón de Cangas de Onís. La acción de los vándalos provocó el enfado de los vecinos de la zona. Fue una muestra más de la falta de civismo de cierta gente que, de un tiempo a esta parte, viene vandalizando el mobiliario urbano en la vieja capital del Reino de Asturias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado un conductor de más de 1.000 euros por echar gasolina 95, cuyo precio está muy alto, pero no llevar el papel en la guantera: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Los asturianos del Imserso podrán irse a Benidorm en la nueva temporada, aunque con estancias más cortas: consulta las fechas y los precios
- Trasladan de la cárcel de Asturias a la de Córdoba por seguridad a un miembro de 'La Santa', la banda de narcos tras el ajuste de cuentas de Llanera
- El colectivo 'Fiestes Populares' denuncia una agresión 'fascista' en su caseta de la Catedral de Oviedo: uno de los heridos es el exconcejal de Somos Rubén Rosón
- Bertín Osborne visita a los policías y bomberos de Oviedo antes de su concierto en La Ería: 'Quedó contento y sorprendido con las instalaciones
- El tremendo susto de dos operarios de telefonía en Teverga: un oso les impedía bajar del repetidor donde trabajaban
- Marino González, promotor del festival: 'El Boombastic se queda para siempre en Llanera y el del año que viene será el mayor de su historia
- José Soto Chica, exmilitar, investigador, historiador y escritor: 'Hubo una batalla en Cangas de Onís y luego otra en Covadonga