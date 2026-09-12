Cangas de Onís inicia las obras de rehabilitación de la escuela de Onao

El Ayuntamiento de Cangas de Onís lleva algún tiempo volcado en tratar de recuperar patrimonio "y ponerlo al servicio de los vecinos de la zona rural. Las antiguas escuelas de Corao-Castiellu, Coviella, Peruyes, Nieda, Labra y Gamonéu ya han sido rehabilitadas y hoy vuelven a tener vida como espacios para sus vecinos", dijo el alcalde José Manuel González Castro.

"Ahora seguimos ese camino en Onao, donde estamos trabajando en la rehabilitación de su escuela. Porque recuperar estos espacios es mucho más que conservar edificios: es crear lugares de encuentro, mantener vivos nuestros pueblos y cuidar lo que es de todos", comentó el regidor popular. "Cuidar nuestros pueblos es cuidar nuestro futuro", añade.