El Descenso del Sella de Los Xironinos y Les Xironines, el sábado 19
Los participantes recorrerán el trayecto entre Arriondas y Triongu-Fuentes en una cita deportiva que cuenta con el apoyo de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias y el colectivo Selleros
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La 52.ª edición del Descenso de Los Xironinos, Les Xirorines y Les Viejes Glories-Memorial Emilio Llamedo Olivera tendrá lugar el próximo sábado, día 19 de septiembre, a partir de las cuatro de la tarde, bajo organización del Club Jaire Aventura-Los Rápidos, que preside Alberto Gutiérrez Cuadriello, en colaboración con el Ayuntamiento de Parres, la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias y el colectivo Selleros. El recorrido será desde el puente Emilio Llamedo, en Arriondas, hasta la pasarela de Triongu-Fuentes, donde estará localizada la meta
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