Herido un montañero de 29 años al sufrir una caída en la cresta entre Cabrones y Torrecerredo, en los Picos de Europa
La intervención del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, permitió estabilizar al joven, que presentaba policontusiones y una lesión en el tobillo
Un joven montañero de 29 años resultó herido al sufrir una caída en la cresta entre Cabrones y Torrecerredo en el parque nacional de los Picos de Europa, en el concejo de Cabrales. El afectado, que resultó herido en un tobillo y presentaba policontusiones en el tronco, fue rescatado por efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), y evacuado al Hospital de Arriondas a un varón.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11:13 horas. En la llamada se explicó que su compañero había sufrido una caída y se había dañado el pie. De inmediato se movilizó al equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada. Una vez en la zona, un bombero-rescatador entró en el lugar, mediante una operación de grúa, para montar una reunión segura. A continuación, la médica-rescatadora entró en el espacio donde estaba el accidentado y le suministró analgesia, además de proceder a inmovilizarle la extremidad lesionada.
Operación de grúa doble
En primer lugar se extrajo de la zona al compañero del varón accidentado y se le dejó en Poncebos. A continuación, se procedió a la extracción del accidentado. Para ello se ejecutó una operación de grúa doble, en la que se desplegaron unos 30 metros de cable, y se izó al herido, junto a la médica-rescatadora, a la aeronave. Tras izar al segundo bombero-rescatador al helicóptero, se procedió a la evacuación al Hospital de Arriondas.
El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 13:58 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 limítrofes de Castilla y León y Cantabria.
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