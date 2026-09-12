Lección magistral de Clemente Villaverde sobre Gestión Deportiva en Cangas de Onís
La charla se desarrolló en la Casa de Cultura y tuvo como maestro de ceremonias a Alfonso Vivero Fernández, "Oki"
Interesante charla sobre Gestión Deportiva impartida por el presidente de la Fundación La liga, Clemente Villaverde Huelga (Cangas de Onís, 1959), ex gerente del Atlético de Madrid y del Getafe CF, la cual tuvo lugar ayer, viernes, en la Casa de Cultura canguesa, y en la que también participó una representación de la Escuela de Fútbol de Mareo (Real Sporting de Gijón). Estuvo organizada por el colectivo Juntos por Cangas.
"Clemente representa una idea en la que creemos firmemente: quien no compite, no mejora. A lo largo de su trayectoria ha gestionado, decidido y construido grandes proyectos, siempre con la cabeza fría y el corazón por delante", dijeron desde la organización, que contó con Alfonso Vivero Fernández, "Oki", como maestro de ceremonias.
"Gracias también al Real Sporting de Gijón y a sus representantes, por acercarnos el trabajo de su Fundación y de Mareo, dos ejemplos de cómo el deporte puede formar personas, transmitir valores y transformar la sociedad", señalaron.
"Desde Juntos por Cangas queremos agradecer a todas las personas que llenaron la sala y demostraron que en nuestro concejo existe interés por aprender, escuchar y compartir nuevas ideas", puntualizó la asociación vecinal canguesa.
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