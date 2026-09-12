Llanes crea una ruta ornitológica a lo largo de la senda fluvial del río Carrocéu, que une la villa y Pancar

El Ayuntamiento de Llanes ha puesto en marcha una ruta ornitológica a lo largo de la senda fluvial del río Carrocéu, entre la villa de Llanes y Pancar. Esta iniciativa busca diversificar la oferta turística del concejo, fomentar la movilidad sostenible y promover la conciencia medioambiental. La actuación está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) "Llanes en el Camino", enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El itinerario recorre una senda de 1,5 kilómetros por la orilla del río Carrocéu, en la que conviven bosques de ribera, zonas arbustivas, y espacios abiertos que sirven de refugio a numerosas especies de aves durante todo el año. La ruta ofrece la oportunidad de contemplar algunas de las especies de aves más emblemáticas de nuestros ecosistemas, siendo de interés tanto para los aficionados a la observación de aves, como para el público que simplemente busca un paseo tranquilo en plena naturaleza: familias, senderistas, fotógrafos y amantes de la naturaleza.

Tres ejes principales

"Cada estación ofrecerá una experiencia diferente: la primavera llenará el recorrido de cantos y actividad reproductora; el verano permitirá observar numerosas especies alimentando a sus pollos; el otoño traerá aves migratorias y colores cambiantes; y el invierno ofrece la tranquilidad perfecta para descubrir la fauna residente", han señalado fuentes municipales.

Panel informativo de la ruta ornitológica llanisca. / Ayuntamiento de Llanes

La intervención se ha desarrollado en tres ejes principales: la instalación de señalización y cartelería, la colocación de cajas nido con cámaras de vigilancia y la digitalización de la senda. En concreto se han instalado cuatro carteles, dos al inicio y final de la ruta, y otros dos adicionales junto a dos de las cajas nido (la de petirrojo y la de autillo), con explicaciones sobre su funcionamiento y la importancia de la conservación de estas especies.

Seis cajas anidadoras

Se han instalado un total de seis cajas anidadoras de madera de pino tratada en autoclave, adaptadas a diferentes especies. Cuentan en su interior con pequeñas cámaras que retransmitirán en directo audio e imagen en resolución 1080p Full HD, con lente gran angular y LEDs infrarrojos de visión nocturna. Estos dispositivos, con conectividad WiFi, se alimentan mediante paneles solares fotovoltaicos con baterías recargables, garantizando su autonomía y sostenibilidad. Las imágenes podrán visualizarse a través de una aplicación móvil, accesible mediante el código QR disponible en la cartelería de la ruta.

Entre las especies de aves que se pueden observar en esta ruta destacan: carbonero común (Parus major), lavandera común (Motacilla alba), pinzón común (Fringilla coelebs), mirlo común (Turdus merula), martín pescador (Alcedo atthis), herrerillo común (Cyanistes caeruleus), chochín (Troglodytes troglodytes), jilguero (Carduelis carduelis), zorzal común (Turdus philomelos), colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), mirlo acuático (Cinclus cinclus), verdecillo (Serinus serinus), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), gorrión común (Passer domesticus), verderón común (Chloris chloris), arrendajo (Garrulus glandarius), urraca (Pica pica), agateador común (Certhia brachydactyla), curruca capirotada (Sylvia atricapilla), y autillo europeo (Otus scops).

Turismo sostenible

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Llanes reafirma su compromiso con un modelo de turismo sostenible, digitalizado y respetuoso con el medio ambiente, poniendo en valor el rico patrimonio natural del concejo y acercando la biodiversidad a vecinos y visitantes.

Noticias relacionadas

Esta actuación forma parte de las múltiples actuaciones previstas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Llanes en el Camino", que el Consistorio llanisco ha ejecutado gracias a una subvención del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias, a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y con financiación a cargo de fondos europeos Next Generation EU. El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Llanes alcanza los 2,2 millones de euros, de los que un 10% es aportado por las arcas municipales y el resto por la financiación europea obtenida a través del PRTR.