Recepción en el Ayuntamiento al Ribadesella CF tras su última victoria, que les convirtió en campeones de la Copa Asturfutbol.

Miembros del equipo y de la directiva del Ribadesella CF fueron recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde, Paulo García; y el concejal de Deportes, Pablo García. Los jugadores portaban el trofeo que recibieron como campeones de la Copa Asturfutbol y lo expusieron en el salón de Plenos del ayuntamiento. Esta victoria les permitirá continuar compitiendo con el objetivo llegar hasta el final y jugar con un equipo de Primera División en el cuadro principal de la Copa del Rey. Tras la victoria del pasado domingo frente al Titánico de Laviana, el equipo riosellano disputará la ronda previa interterritorial.

El sorteo de esta primera fase traerá al equipo de Noja (Cantabria) al campo de Oreyana a finales de este mes en la eliminatoria previa de la Copa de Su Majestad del Rey, siendo el partido de ida en el campo municipal de fútbol de Oreyana. El salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, acogió los emparejamientos de los veinte equipos de categoría territorial de esta eliminatoria que sueñan con formar parte de la competición, cruzarse con equipos de la máxima categoría e intentar llegar lo más lejos posible en un torneo que vivirá su desenlace el 24 de abril de 2027.

Cruces por proximidad geográfica

Los cruces se han decidido por proximidad geográfica, con cuatro bombos o copas: La A para Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco y La Rioja, la B para Aragón, Baleares y Cataluña la C para Andalucía, Ceuta, Comunidad Valenciana, Melilla y Murcia y la D para Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Jon Lorentxo Barbado (CD Anaitasuna), Jon Garbalena (CD Baztán KE), Alberto Jesús García (Ceuta 6 de Junio) y Benito Pineda (CP Talayuela), han ejercido de manos inocentes

Noticias relacionadas

La eliminatoria, que se disputará a doble partido, celebrará sus encuentros de ida entre los días 26 y 27 de este mes, mientras que los duelos de vuelta quedarán fijados entre los días 3 y 4 de octubre. Solo queda esperar a que ruede el balón Horizonte para ver qué equipos consiguen los diez billetes para la primera eliminatoria copera.